Hallan sin vida a joven arrastrado por cabeza de agua en Macho de Monte, Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El hallazgo se produjo este lunes en el área de la laguna de La Cuchilla.

Luego de cuatro días de intensas labores de búsqueda y rescate, equipos de la Fuerza de Tarea Conjunta localizaron este lunes 8 de junio el cuerpo sin vida de un hombre de 26 años que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el sector del Cañón Macho de Monte, en el corregimiento de Cuesta de Piedra, provincia de Chiriquí.

La coronel Nadia Samudio, comandante primer jefe de la Zona Regional de Bugaba del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, informó que el hallazgo se produjo a las 12:57 p.m., durante una operación desarrollada en condiciones climáticas adversas y en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo fue ubicado cerca de la laguna de La Cuchilla, dentro del perímetro previamente establecido por los equipos de búsqueda.

Tras el hallazgo, personal especializado realizó las maniobras de recuperación y extracción siguiendo los protocolos de seguridad y preservación de la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un punto seguro para su entrega a las autoridades competentes.

Durante la jornada participaron 105 rescatistas especializados, quienes ampliaron el radio de búsqueda hacia sectores como Paraíso de Boquerón, la casa de máquinas, La Escalera y distintos puntos de las riberas del río Piedra.

Las labores de rescate iniciaron el 5 de junio pasado tras el reporte de dos personas arrastradas por una crecida repentina. Cortesía/Cuerpo de Bomberos de Panamá

Las labores se iniciaron el pasado 5 de junio, luego de que se reportara que dos personas habían sido arrastradas por una crecida repentina. Una mujer fue localizada con vida durante las primeras horas del operativo, mientras que la búsqueda de su hermano continuó durante los días siguientes.

En la operación participaron buzos de rescate acuático, unidades terrestres y personal especializado, apoyados por drones aéreos y acuáticos utilizados para inspeccionar áreas de difícil acceso.

Tras cuatro días de búsqueda, recuperan cuerpo de desaparecido en el Cañón Macho de Monte #Chiriquí

📽️Declaraciones de Nadia Samudio, de la Zona Regional Bugaba del Cuerpo de Bomberos de Panamá.https://t.co/8ZfbAfNdid pic.twitter.com/1hS4EzP1mV — La Prensa Panamá (@prensacom) June 8, 2026

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la población a evitar ingresar a ríos, quebradas y otras zonas de riesgo durante la temporada lluviosa, debido al peligro que representan las crecidas repentinas.