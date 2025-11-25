Hasta 100 mil dólares en recompensas por 33 miembros de bandas criminales en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno anunció la entrega de recompensas para quienes aporten información veraz y oportuna que permita ubicar a 33 personas incluidas en una lista de buscados, presuntamente vinculadas con delitos de pandillerismo y crimen organizado.

Según las autoridades, las recompensas oscilan entre los 2 mil y 100 mil dólares, dependiendo del nivel de responsabilidad atribuida a cada uno de los sujetos.

Delitos señalados

La Policía Nacional indicó que los buscados mantienen investigaciones o procesos abiertos por delitos como:

+ Delitos contra la delincuencia organizada.

+ Delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.

+ Homicidio agravado.

+ Tentativa de homicidio.

+ Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

+ Homicidio doloso agravado.

Vínculos con bandas criminales

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas incluidas en la lista forman parte de grupos delincuenciales responsables de enfrentamientos por el control territorial, relacionados con actividades de narcotráfico y microtráfico, especialmente en comunidades vulnerables.

A su vez, la Policía Nacional resaltó que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad pública, ya que la información aportada por la población permite acelerar la ubicación de los responsables y contribuir a la reducción de la violencia.

Aquí puede ver la lista de las 33 personas que se encuentran prófugas.

Como parte de la política de seguridad del Gobierno, se ofrece una recompensa por 33 personas vinculadas a los delitos de pandillerismo y crimen organizado. El objetivo de la Policía Nacional es mantener la paz social en todo el país. pic.twitter.com/VkcAQzAAL2 — Policía Nacional (@policiadepanama) November 25, 2025

