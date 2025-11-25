Panamá, 25 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLICÍA NACIONAL

    Hasta 100 mil dólares en recompensas por 33 miembros de bandas criminales en Panamá

    Redacción de La Prensa
    Hasta 100 mil dólares en recompensas por 33 miembros de bandas criminales en Panamá
    La Policía hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en la lucha por comunidades más seguras. Foto/Cortesía

    El Gobierno anunció la entrega de recompensas para quienes aporten información veraz y oportuna que permita ubicar a 33 personas incluidas en una lista de buscados, presuntamente vinculadas con delitos de pandillerismo y crimen organizado.

    Según las autoridades, las recompensas oscilan entre los 2 mil y 100 mil dólares, dependiendo del nivel de responsabilidad atribuida a cada uno de los sujetos.

    Delitos señalados

    La Policía Nacional indicó que los buscados mantienen investigaciones o procesos abiertos por delitos como:

    + Delitos contra la delincuencia organizada.

    + Delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.

    + Homicidio agravado.

    + Tentativa de homicidio.

    + Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

    + Homicidio doloso agravado.

    Vínculos con bandas criminales

    De acuerdo con el comunicado oficial, las personas incluidas en la lista forman parte de grupos delincuenciales responsables de enfrentamientos por el control territorial, relacionados con actividades de narcotráfico y microtráfico, especialmente en comunidades vulnerables.

    A su vez, la Policía Nacional resaltó que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad pública, ya que la información aportada por la población permite acelerar la ubicación de los responsables y contribuir a la reducción de la violencia.

    Aquí puede ver la lista de las 33 personas que se encuentran prófugas.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá asume la coordinación de la cuenca del río Sixaola, que comparte con Costa Rica. Leer más
    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Meduca inicia capacitación de más de 50 mil docentes rumbo al Verano 2026. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Imputan cargos a subdirectora legal del Municipio de Panamá por caso Conades. Leer más
    • Rediseñan la ampliación de la Omar Torrijos tras ocho años de retraso. Leer más