Panamá, 29 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Narcotráfico

    Hasta 11 años de cárcel para implicados en red de drogas que operaba con buses Panamá–Darién

    Juan Manuel Díaz
    Los detenidos en la operación Oasis fueron llevados ante un juez de garantías, para legalizar su aprehensión. Archivo

    Penas de 11 y 9 años de prisión le fueron impuestas a ocho personas por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, quienes fueron detenidas el 2 de junio de 2021 durante la operación Oasis.

    La investigación se inició en el año 2021, cuando la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que utilizaba buses de la ruta Panamá–Darién para el tráfico de drogas.

    Durante el juicio, que se inició el pasado 4 de agosto y concluyó el 11 de diciembre, la Fiscalía de Drogas logró evacuar un total de 26 pruebas testimoniales, 31 pruebas documentales y una serie de escuchas telefónicas, las cuales sirvieron de fundamento para solicitar una sentencia condenatoria contra los imputados.

    El tribunal también dispuso la aplicación de una pena accesoria de 72 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de carácter público.

    Durante la investigación, la fiscal logró establecer que el grupo criminal introducía por mar cargamentos de drogas que luego eran colocados en vehículos con doble fondo para su traslado hacia Centroamérica.

    25 de los 31 detenidos en la operación Oasis fueron imputados por el delito de tráfico de drogas. LP

    La Fiscalía logró inicialmente la aprehensión de 32 personas como presuntos miembros de esta red criminal, de las cuales 15 alcanzaron acuerdos de pena antes del juicio.

    De acuerdo con las investigaciones, la red criminal coordinaba la entrega de las drogas a través de conversaciones telefónicas, las cuales constituyeron las evidencias con las que la Fiscalía obtuvo un veredicto condenatorio.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


