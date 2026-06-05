Hasta 44 meses de cárcel para fugados de La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las investigaciones del Ministerio Público son por delito de evasión agravada, lo que implica que la pena de prisión puede alcanzar los siete años prisión.

El Ministerio Público logró condenas de 36, 42 y 44 meses de prisión para seis privados de libertad que se fugaron el pasado lunes del centro penitenciario La Joyita.

El informe precisa que, hasta hoy, 54 reos han sido imputados por el delito de evasión. De ellos, 48 quedaron detenidos provisionalmente y seis fueron condenados mediante acuerdos de pena.

De acuerdo con un informe del Ministerio Público, hasta la fecha han sido recapturados 145 privados de libertad y se han realizado 13 audiencias de control de garantías. Es decir, que hay 47 prófugos, ya que se escaparon 195 y tres murieron el día del motín.

En estas audiencias se dictaron tres condenas de 36 meses de prisión, dos condenas de 42 meses y una condena de 44 meses.

Las sanciones impuestas por los jueces de garantías se sumarán a las penas que los condenados cumplían al momento de su evasión del centro penitenciario.

Durante las audiencias, los fiscales del MP sostuvieron que, durante la fuga, los privados de libertad ocasionaron daños a la infraestructura de La Joyita y pusieron en riesgo la seguridad de custodios y personal administrativo que labora en el lugar.

Asimismo, argumentaron que los privados de libertad no regresaron voluntariamente al penal y que la Policía Nacional tuvo que desplegar operativos en distintos puntos para lograr su recaptura.

Por su parte, algunos defensores alegaron que el caos imperante en el penal obligó a los internos a abandonar sus celdas en busca de protección.

También sostuvieron que algunos de los reclusos permanecieron en una zona boscosa cercana al centro penitenciario y que no opusieron resistencia durante los operativos policiales.