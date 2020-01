El exdiputado Adolfo Valderrama es imputado por presunto blanqueo y peculado

CASO PANDEPORTES

El exdiputado panameñista Adolfo Beby Valderrama fue formalmente imputado por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado, en perjuicio de Pandeportes.

A Valderrama se le impuso la medida cautelar de notificación los días 8 de cada mes.

“Yo no tengo nada. Aquí estoy... Voy a luchar duro para defender la honra y dignidad de mi nombre”, dijo Valderrama, al concluir la audiencia dirigida por la juez Irene Cedeño, en el Primer Distrito Judicial de Panamá. Más temprano dijo que "he dado la cara porque el que no la debe no la teme”.

Negó tener vínculos con las sociedades investigadas por haber recibido fondos de Pandeportes, aunque sí reconoce que sus colabores en la Asamblea Nacional fueron favorecidos con cheques.

Negó que una sociedad proveedora de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) operaba en unas oficinas alquiladas por el Panameñista. Valderrama advierte que él operaba esa oficina, con fondos que no eran del partido.

Valderrama recordó que es la tercera vez que se presenta en la audiencia y afirmó que irá las veces que tenga que ir al tribunal.

“Lo más prudente es hacer las declaraciones una vez termine la audiencia”, afirmó.

Valderrama no respondió a los periodistas cuando le preguntaron si tenía o no fuero penal electoral. En la audiencia, la juez Cedeño advirtió que el asunto del fuero será dirimido en otra etapa.

El pasado viernes, el abogado defensor de Valderrama, Gustavo Pereira, trajo una certificación de enero de este año que indicaba que su cliente sí gozaba de fuero penal electoral. Una diligencia realizada por la fiscalía ese mismo día a las oficinas del Tribunal Electoral confirmó que el exdiputado está aforado.

No se ha precisado si Valderrama se ha despojado o no voluntariamente de dicho fuero.

Con Valderrama, ya son 10 las personas imputadas por este caso, incluyendo al exdiputado perredista Jaime Pedrol y a los exdirectores de Pandeportes, Roberto Arango y Mario Pérez, entre otros.