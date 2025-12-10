Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Blanqueo de capitales

    Juan Manuel Díaz
    Héctor Brands deberá acudir este miércoles ante un juez de garantías: la fiscalía pedirá detención provisional
    Algunos de los aprehendidos fueron llevados a la sede la Dirección de Investigación Judicial, mientras que Héctor Brands fue enviado a la sede la Policía Nacional en Ancón. LP Isaac Ortega

    El exdirector del Instituto Panameño de Deportes y exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Héctor Brands, quedó recluido en una celda de la Policía Nacional de Ancón, tras ser aprehendido por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Hoy deberá enfrentar una audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

    Brands fue aprehendido a las 6:00 a.m. de ayer en su casa, ubicada en un residencial de Camino de Cruces, por órdenes de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Junto a él también fueron aprehendidos tres de sus hijos, quienes, según la investigación de la fiscalía, recibieron transferencias de fondos de sociedades y empresas ligadas al exdiputado.

    Tras su detención, Brands y los otros ocho aprehendidos fueron llevados al Centro de Salud de El Chorrillo, donde fueron evaluados por un médico y luego trasladados a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con excepción del exdiputado, quien fue llevado a la sede de la Policía Nacional en Ancón.

    La investigación está en manos del fiscal Eduardo Rodríguez, quien explicó que la aprehensión de Brands y otras ocho personas responde a hechos registrados en el año 2019, tras una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

    Por el caso que se le sigue al exdiputado Héctor Brands, también han sido aprehendidas al menos nueve personas. LP/Isaac Ortega

    Los detalles revelan que Brands, sus hijos y su expareja habrían recibido fondos de las sociedades Multiservicios Modernos S.A., Services Solutions S.A. y MSM Productions & Consulting Corp, que se adjudicaron contratos del Estado.

    El fiscal Rodríguez explicó que, por la gravedad de los delitos investigados, solicitará la medida de detención provisional.

    También se encuentran aprehendidos Elvis Rodríguez y su esposa. Rodríguez figura como presidente de la sociedad Multiservicios Modernos S.A.

    Según las pesquisas, tras las elecciones de 2024, la empresa Multiservicios Modernos recibió contratos por hasta $10 millones y parte de esos fondos fueron dirigidos a familiares de Brands.

    La investigación reveló que, tras las elecciones de 2024, Brands salió de la junta directiva de esta empresa, pero continuó como destinatario final de los fondos recibidos por ella.

    La fiscalía considera que estos fondos fueron usados para la adquisición de bienes inmuebles, autos de lujo, viajes y gastos varios, todos con recursos no justificados.

    La trazabilidad de los fondos manejados en las cuentas de Brands y sus familiares da cuenta de que se diversificaron en varias cuentas, en un esquema típico de blanqueo de capitales.

    Los informes entregados por la UAF revelan que, como director de Pandeportes, Brands gestionó contratos por más de $600 millones desde abril de 2021 hasta febrero de 2023.

    Por su parte, Víctor Orobio, del equipo de abogados de Brands, aseguró que en Panamá no se está respetando el debido proceso y que se violan los derechos humanos de las personas, ya que se ordena la aprehensión sin que puedan conocer los cargos precisos.

    Orobio denunció que la fiscalía mantuvo en reserva la investigación hasta hoy, por lo que desconoce su contenido y los señalamientos realizados contra su cliente y el resto de los investigados.

    Dijo no entender la decisión de la fiscalía de aprehender a su cliente, cuando se ha mantenido atento al proceso, ha comparecido ante la fiscalía y la Contraloría, por lo que consideró que la medida aplicada era innecesaria.

    Alegó que a su cliente se le acusa de tener lujos, pero “quien tiene su plata ganada de forma lícita tiene derecho a sus lujos”.

    Brands fue electo diputado por el circuito 8-7 en las elecciones de mayo de 2019. Fue presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, posee una licenciatura en derecho y ciencias políticas, un diplomado en alta gerencia de Incae Business School y fue designado director de Pandeportes en abril de 2021.

