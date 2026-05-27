Héctor Brands seguirá detenido: juez le niega cambio de medida cautelar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los abogados del exdiputado del PRD Héctor Brands presentaron una solicitud de cambio de medida cautelar, pero esta fue rechazada por un juez de garantías.

Un juez de garantías le negó un cambio de medida cautelar al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Héctor Brands, quien está imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Brands, quien permanece detenido desde el pasado 10 de diciembre, solicitó un cambio de medida cautelar por motivos de salud y para ello sus abogados aportaron una serie de documentos y análisis médicos, en los que se alega que el exdiputado requiere de atención médica especializada, la cual no puede recibir en prisión.

Sin embargo, el juez de garantías, Carmelo Zambrano, al evaluar los informes médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), determinó que las afectaciones no requieren de un tratamiento urgente y pueden ser atendidas a través de la Dirección del Sistema Penitenciario.

Un informe de la Contraloría General de la República, que abarca los años 2021 a 2024, señala que Brands no pudo justificar la procedencia de $649 mil 292, tras abandonar el cargo de director del Instituto Panameño de Deportes, y que ese patrimonio fue obtenido ilegalmente.

Héctor Brands, exdiputado del PRD, fue imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.. LP/Isaac Ortega

A raíz de esta investigación, se determinó que Brands incurrió en el delito de blanqueo de capitales al adquirir una serie de bienes, algunos de los cuales puso a nombre de algunos familiares.

Según la Fiscalía, Brands, a través de su núcleo familiar y por medio de las empresas Multiservicios Modernos y Service Solutions, logró canalizar los fondos obtenidos ilícitamente y que luego fueron usados para la compra de bienes, automóviles, pagos de tarjetas de crédito y la adquisición de prendas.

Entre los imputados en este caso también se encuentran sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre de 2025, en la denominada operación Bávaro. También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez. A todos se les aplicaron medidas cautelares distintas a la detención preventiva.

La imputación también alcanza a Elvis Enrique Rodríguez y su esposa Yoani Vega. Rodríguez figura como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions.