Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros

Christopher Antonio Cedalise Ortiz deberá cumplir detención domiciliaria por decisión del juez Mike Zuñiga, quien le atribuye la posible comisión de conspiración para cometer delitos relacionados con droga.

Su caso está vinculado con las operaciones Eros y Colibrí, en las que 65 fiscales y 500 agentes participaron en un amplio operativo contra una red internacional de narcotráfico que operaba en Panamá.

Las investigaciones apuntan a que una organización infiltrada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen manipulaba colillas de equipaje para enviar droga a Europa.

Cedalise Ortiz es hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise Riquelme, cuyo periodo en el cargo concluye el 31 de diciembre de este año.

El juez concedió la medida de arresto domiciliario debido a un padecimiento renal que requiere que el investigado reciba atención médica tres veces por semana.

La audiencia de las operaciones Eros y Colibrí se desarrolla en la sede del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Agora. LP/Elysée Fernández

¿Por qué se le vincula?

La fiscal Yaraví de Gracia explicó en audiencia celebrada a las 3:00 p.m. de este lunes 17 de noviembre, que Christopher Cedalise, junto a otros miembros del grupo, supuestamente coordinaba el ingreso de cocaína por varias zonas del Pacífico. Mencionó Punta Mala, en el sureste de la península de Azuero, en Pedasí; y también Chame y Veracruz, en Panamá Oeste.

Las autoridades sostienen su versión con comunicaciones interceptadas durante la investigación. Un golpe clave ocurrió el 8 de marzo de 2024, cuando el Ministerio Público y la Policía Nacional decomisaron dos toneladas de droga en las costas de Azuero.

En la audiencia, a la que Cedalise sí asistió, la fiscal relató una conversación entre él y un interlocutor no identificado. Comentaban el revés de ese operativo.

“Todo salió mal. El gobierno nos tumbó (la droga) a 20 millas de Tumba Mala”, dijo Cedalise, según quedó consignado.

Christopher Cedalise es conocido como “el mello”. Su hermano, Christian Antonio Cedalise Ortiz, murió en septiembre por un infarto asociado a la misma enfermedad que padece Christopher. Christian también tenía cuentas pendientes con las autoridades por delitos de droga.

La audiencia de Christopher, de 38 años, se realizó en la sala 20 de la sede del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, en paralelo a otra audiencia: la de control de garantías e imputación de cargos a 60 señalados en las operaciones Eros y Colibrí.

Su abogado, Ángel Álvarez, explicó que no acudió el pasado viernes por su cuadro médico severo. Contó que Cedalise no podía trasladarse sin supervisión especializada.

Según el defensor, Cedalise sufre insuficiencia renal crónica y debe someterse a diálisis tres veces por semana, martes, jueves y sábado, durante seis horas por sesión. Estas terapias, dijo, le provocan “debilidad extrema, mareos y fatiga severa”, lo que lo obliga a reposo inmediato.

Ángel Ávarez (centro) abogado de Christopher Cedalise. LP/Elysée Fernández

La tarde de este lunes 17 de noviembre, el fiscal Julio Campines sustentó los hechos que vinculan a los últimos cinco del grupo de 60 investigados. Lo hizo en la sala 1, donde la audiencia se ha desarrollado dese el jueves pasado.