Hombre muere tras emboscada en Llano Bonito y encuentran cuerpo en Costa Abajo de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hombre murió la tarde de este miércoles 15 de abril, tras ser emboscado a tiros en el sector de Llano Bonito, en Juan Díaz, mientras que, en un hecho separado, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo en el área de Costa Abajo de Colón.

El hecho registrado en Llano Bonito, se dio alrededor de la 1:00 p.m., cuando la víctima se desplazaba en su vehículo y fue interceptada por varios sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor, gravemente herido, intentó maniobrar el automóvil, pero terminó estrellándose contra un poste del tendido eléctrico.

Personas que se encontraban en el área auxiliaron a la víctima, quien fue trasladado a un centro médico cercano. No obstante, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En la escena, ubicada en la vía que conecta Llano Bonito con la entrada del Corredor Sur, las autoridades contabilizaron más de 15 indicios balísticos, entre ellos casquillos de bala.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernandez, indicó que, con base en los primeros elementos recabados, se trataría de un hecho de sicariato. Señaló que ya cuentan con información obtenida a través de cámaras y labores de inteligencia que permitirían avanzar en la identificación de los implicados.

Las autoridades no han confirmado si este hecho guarda relación con otros casos recientes, aunque indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

En un caso distinto, el Servicio Nacional Aeronaval informó que atendió una llamada ciudadana en el corregimiento de Piña, en Costa Abajo de Colón, donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida.

En coordinación con la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público, las autoridades realizaron un allanamiento en el marco de la investigación en el área, donde ubicaron un paquete con presunta sustancia ilícita.