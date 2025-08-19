Hombre queda detenido provisionalmente por robo agravado a turistas en el Parque Nacional Chagres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por la presunta comisión de robo agravado en perjuicio de varios turistas, hecho ocurrido el pasado 13 de agosto de 2025 en el Parque Nacional Chagres.

La medida fue solicitada por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, que adelantó la investigación tras la denuncia presentada.

De acuerdo con las autoridades, otros sospechosos permanecen prófugos, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.