Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AUDIENCIA

    Hombre queda detenido provisionalmente por robo agravado a turistas en el Parque Nacional Chagres

    Getzalette Reyes
    Hombre queda detenido provisionalmente por robo agravado a turistas en el Parque Nacional Chagres
    La Fiscalía y las autoridades policiales continúan con las labores de investigación y búsqueda en la zona. Foto/Cortesía

    Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por la presunta comisión de robo agravado en perjuicio de varios turistas, hecho ocurrido el pasado 13 de agosto de 2025 en el Parque Nacional Chagres.

    +info

    Roban a turistas en el Parque Nacional Chagres; un detenido y más sospechosos prófugos

    La medida fue solicitada por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, que adelantó la investigación tras la denuncia presentada.

    De acuerdo con las autoridades, otros sospechosos permanecen prófugos, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más