Hurto de cables en Gamboa deja daños económicos en propiedad del Smithsonian

Un ciudadano fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional tras ser sorprendido dentro de un inmueble propiedad del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, ubicado en el sector de Gamboa, sin la debida autorización.

La acción se desarrolló en el marco del Plan Firmeza, como parte de los operativos de vigilancia y prevención que mantienen las autoridades en la zona.

De acuerdo con el informe policial, el individuo fue localizado por agentes de la Policía Ambiental durante una inspección al inmueble, donde presuntamente había sustraído cables de cobre, ocasionando daños económicos significativos.

El sospechoso será puesto a órdenes del Juez de Paz de Ancón para los trámites legales correspondientes.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran parte de los daños ocasionados dentro del inmueble. En una de las fotografías se observa una caja eléctrica con el tomacorriente desprendido y los cables expuestos, presuntamente luego de la extracción del cableado de cobre. La cubierta del interruptor fue retirada y quedó en el suelo junto con el dispositivo.

Otra imagen deja ver el tendido de tuberías metálicas en la parte superior de la estructura, así como una caja de conexiones abierta con el cableado interno visible, lo que sugiere que el sistema fue intervenido para sustraer el material.

Policía aprehende a hombre por daños y robo de cableado en Gamboa. Foto/Cortesía

Las autoridades indicaron que estos daños forman parte de la afectación económica provocada a la propiedad tras el presunto hurto de cables.