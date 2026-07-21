IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de vehículo oficial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La institución ordenó abrir investigaciones administrativas y penales tras una denuncia pública en redes sociales.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de Panamá anunció la destitución inmediata de un servidor público involucrado en el presunto uso injustificado de un vehículo del Estado fuera de su horario laboral y de las funciones propias del servicio público.

A través de un comunicado oficial, la entidad estatal confirmó que dejó sin efecto el nombramiento del trabajador tras recibir reportes en los canales públicos.

La dirección de la institución aseguró que esta medida busca salvaguardar la legalidad, la transparencia y el patrimonio público asignado a sus funciones operativas.

Además del despido, las autoridades del IDAAN ordenaron iniciar las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar el nivel de responsabilidad administrativa, patrimonial o penal del implicado.

De hallarse evidencias firmes de una falta grave, el expediente será remitido a las esferas judiciales competentes para el debido proceso.