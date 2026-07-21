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    Investigación penal

    IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de vehículo oficial

    La institución ordenó abrir investigaciones administrativas y penales tras una denuncia pública en redes sociales.

    Martha Vanessa Concepción
    IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de vehículo oficial
    Sede central del Idaan en vía Brasil, ciudad de Panamá.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) de Panamá anunció la destitución inmediata de un servidor público involucrado en el presunto uso injustificado de un vehículo del Estado fuera de su horario laboral y de las funciones propias del servicio público.

    A través de un comunicado oficial, la entidad estatal confirmó que dejó sin efecto el nombramiento del trabajador tras recibir reportes en los canales públicos.

    La dirección de la institución aseguró que esta medida busca salvaguardar la legalidad, la transparencia y el patrimonio público asignado a sus funciones operativas.

    Además del despido, las autoridades del IDAAN ordenaron iniciar las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar el nivel de responsabilidad administrativa, patrimonial o penal del implicado.

    De hallarse evidencias firmes de una falta grave, el expediente será remitido a las esferas judiciales competentes para el debido proceso.

    IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de vehículo oficial
    Idaan destituye funcionario.

    Martha Vanessa Concepción

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