Identifican restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión de Estados Unidos a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La identificación fue posible mediante estudios de antropología forense y genética realizados a restos exhumados en el Cementerio Jardín de Paz.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó este jueves 16 de julio de 2026 sobre la identificación científica de los restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

Los restos fueron recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz y su identidad fue confirmada mediante estudios de antropología forense y genética.

De acuerdo con la Comisión, la identificación fue lograda por la Sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, como parte de los expedientes reabiertos sobre víctimas de la invasión, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los análisis científicos consistieron en comparar el perfil genético obtenido de los restos óseos exhumados con muestras biológicas aportadas por familiares de la víctima, lo que permitió confirmar su identidad.

Manuel Carol Ojo era hijo de Francisco Carol Díaz y Eneida Ojo Pérez. Tenía 32 años, trabajaba como técnico hidrólogo en el entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y desapareció durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fecha en la que cumpliría 33 años.

La Comisión 20 de Diciembre confirmó la identificación científica de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión estadounidense de 1989. Con este caso, suman 13 las víctimas identificadas mediante estudios forenses.

Según la Comisión, sus familiares emprendieron una búsqueda en hospitales, morgues, centros de detención y cementerios tras la invasión, sin conocer el lugar donde había sido sepultado. Durante más de tres décadas mantuvieron la esperanza de encontrar sus restos para poner fin a la incertidumbre.

La identificación de Carol Ojo es uno de los resultados derivados de las exhumaciones efectuadas en el Cementerio Jardín de Paz en enero de 2020, diligencia judicial dirigida por el Ministerio Público, durante la cual fueron recuperados restos humanos y otras evidencias que permanecieron bajo análisis científico en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con este caso, asciende a 13 el número de víctimas de la invasión estadounidense cuyos restos han sido identificados y restituidos, o que se encuentran en proceso de ser entregados a sus familiares.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 121 del 19 de julio de 2016, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las víctimas de la invasión militar.