Panamá, 16 de junio del 2026
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    Tras la fuga en La Joyita

    Iglesia denuncia requisas ‘humillantes y abusivas’ en centros penitenciarios del país

    La Pastoral Social Cáritas, la Comisión Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria expresaron su preocupación por denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en varios centros penales del país.

    Getzalette Reyes
    Iglesia denuncia requisas ‘humillantes y abusivas’ en centros penitenciarios del país
    Las autoridades investigan la muerte de tres internos durante la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita. LP

    La Pastoral Social Cáritas, la Comisión Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica manifestaron este lunes su “profunda preocupación” ante las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país.

    +info

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    La alerta surge a raíz de las medidas adoptadas por las autoridades tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en la cárcel La Joyita, cuando 195 reclusos escaparon del penal. Ese día, además, tres privados de libertad murieron.

    En un comunicado, la Iglesia señala que desde el 3 de junio ha recibido testimonios de familiares que denuncian requisas realizadas de manera “desproporcionada, humillante y abusiva” en los centros penitenciarios de La Joya, Colón, Chiriquí y Coiba.

    Según el documento, durante estos operativos se han retirado artículos considerados esenciales para los internos, entre ellos material religioso y educativo, como Biblias, subsidios de oración y libros de estudio del Ministerio de Educación y del Instituto de Educación por Radio. También se reporta la confiscación de artículos de aseo personal, ropa, sábanas y medicamentos.

    Adjuntos

    Comunicado oficial privados de libertad.pdf

    Asimismo, la Iglesia advierte sobre la falta de servicios básicos en algunos centros penitenciarios, con reportes de escasez de agua potable, disminución en la alimentación y falta de atención médica oportuna.

    El comunicado también denuncia la suspensión de actividades consideradas fundamentales para la resocialización de los privados de libertad, como las visitas familiares y conyugales, el acceso al patio, los programas de estudio y trabajo, así como las restricciones impuestas a voluntarios y ministros religiosos.

    Iglesia denuncia requisas ‘humillantes y abusivas’ en centros penitenciarios del país
    Familiares de reclusos, en su mayoría mujeres, se enfrentaron recientemente a Unidades de Control de Multitudes en las afueras de La Joyita.

    “La experiencia de décadas permite advertir que las medidas extremas traen epidemias, deshidratación y desnutrición en el corto plazo, así como resentimiento, violencia y rebeldía en el mediano y largo plazo”, advirtió la Iglesia.

    Ante esta situación, las organizaciones eclesiales solicitaron a las autoridades revisar los procedimientos de requisa bajo estándares de legalidad y respeto a los derechos humanos; restituir el acceso al agua, alimentos, medicamentos y artículos de higiene; reactivar los programas de estudio, trabajo y visitas; y permitir que organismos de derechos humanos y entidades independientes verifiquen las condiciones actuales en los centros penitenciarios.

    “Como Iglesia Católica, no pedimos privilegios. Pedimos humanidad, justicia y respeto a la dignidad de toda persona. La situación de encierro no puede convertirse en una condena al abandono, al silencio o al sufrimiento innecesario”, concluye el comunicado firmado por Lidia Maribel Jaén, de la Pastoral Social, y el fray Francisco Javier Palomares, de la Pastoral Penitenciaria.

    Getzalette Reyes

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