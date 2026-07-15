Impiden el ingreso al país a presunto miembro del cartel Jalisco Nueva Generación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional de Migración informó este miércoles 15 de julio que impidió el ingreso al país de un ciudadano mexicano por estar presuntamente vinculado al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con las autoridades panameñas, el hombre, de 51 años, llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Perfilamiento confirmó su presunta vinculación a este cartel.

El Servicio Nacional de Migración informó que el ciudadano llegó en un vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador, país que ya le había negado la entrada tras viajar desde Colombia.

Se informó que, al confirmarse los antecedentes del hombre y su vínculo con la organización criminal, se le aplicó en Panamá nuevamente la medida de inadmisión y fue devuelto al país de donde procedía: Colombia.

La entidad resaltó que esta acción forma parte de los controles permanentes para impedir el ingreso a territorio panameño de personas que representan un riesgo para la seguridad pública.