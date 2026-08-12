Imputada y en detención domiciliaria: así quedó la mujer ligada a Publio De Gracia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La juez de garantías Sheryl Toullier imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales y aplicó la medida cautelar de deposito domiciliario a Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, quien ha sido identificada como pareja del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia.

La juez Toullier alegó que Ríos no pudo justificar la procedencia de más de $61,000 que recibió De Gracia.

Ríos, que fue asesora de la Dirección General de Ingresos (DGI) cuando De Gracia estaba al mando, se había entregado el pasado martes. De Gracia y su esposa Elaine Salterio estaban aprehendidos desde el lunes, por esta misma causa.

Ríos fue conducida a las salas del Primer Distrito Judicial de Panamá, esposada y escoltada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Se dice que la mujer labora ahora en la Contraloría General de la República, en la Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera, aunque su nombre no figura en la planilla de esa entidad.

Ninoshka Ríos, vinculada al caso de Publio De Gracia.

Como asesora de la DGI, Ríos ganaba $3,500 al mes.

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