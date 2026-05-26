Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Audiencia

    Imputan a tres hombres por presuntamente hurtar cajas fuertes y les conceden libertad

    Henry Cárdenas P.
    Imputan a tres hombres por presuntamente hurtar cajas fuertes y les conceden libertad
    El hecho se registró el pasado sábado 23 de mayo. Cortesía

    Las tres personas que presuntamente fueron sorprendidas el pasado sábado tratando de sustraer tres cajas fuertes de un centro comercial de la avenida Balboa, se les imputaron cargos y cumplirán con reporte periódico.

    Así lo informó este lunes la Policía Nacional en un comunicado, detallando que las tres personas fueron imputadas por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto, en perjuicio del local comercial Wow Depot, hecho ocurrido el sábado 23 de mayo.

    Se informó que a los tres hombres, un juez de garantías, les impuso las medidas cautelares de reporte periódico los días miércoles, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a cualquier centro comercial del país.

    Según los informes de las autoridades, presuntamente las personas ingresaron por la fuerza al local comercial, lo que motivó el despliegue de las patrullas que estaban por el área.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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