Imputan cargos a Alex Lee por presunto peculado en perjuicio de Municipio de Colón

Un juez de garantías de la provincia de Colón imputó cargos por el delito de peculado e impuso la medida cautelar de reporte periódico al exalcalde de esa ciudad atlántica, Alex Lee.

Este proceso forma parte de una investigación relacionada con una serie de autos de lujo que le fueron entregados en custodia por la Dirección de Bienes Patrimoniales, algunos de los cuales no fueron ubicados por la nueva administración.

Durante la audiencia realizada hoy, miércoles 13 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la medida cautelar de detención provisional para Lee, pero el juez de garantías dispuso aplicarle la medida cautelar de reporte los días 15 y 20 de cada mes,además del impedimento de salida del país, la prohibición de acercarse a las instalaciones del Municipio de Colón y de acercarse a los testigos que han declarado en el proceso.

Lee también mantiene otro proceso por peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

La investigación se remonta al período 2009-2014, cuando se reportó que, durante la administración de Lee, varios autos fueron entregados en custodia a terceras personas sin que existiera una justificación.

La fiscalía apeló las medidas cautelares dispuestas por el juez de garantías, y la audiencia para resolver dicha controversia fue fijada para el próximo 25 de agosto.

Cuando Diógenes Galván asumió el cargo como alcalde de Colón, no logró ubicar 28 vehículos que habían sido entregados a la administración de Lee por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

A raíz de estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar el paradero de los vehículos.

Sin embargo, poco después, 13 vehículos fueron devueltos, sin que se especificara a quién se habían entregado.

Lee mantiene otro proceso por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, también en la provincia de Colón.