Imputan cargos a alias ‘El Abogado’, presuntamente vinculado a la pandilla Bagdad, extraditado desde España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión del delito de asociación ilícita (pandillerismo) y ordenó la detención provisional de Jean Carlos Valencia (alias el abogado), presunto cabecilla de una estructura criminal.

En una audiencia celebrada este sábado en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) el juez estimó que los cargos imputados a Valencia son graves y además existe riesgo de fuga.

Valencia, a quien se vincula con la pandilla Bagdad Santa Eduviges, fue extraditado de España el pasado jueves.

Extraditan desde España a alias 'El Abogado'. Foto/Policía Nacional

El imputado es considerado uno denlos cabecillas de esta red criminal dedicada al trafico de drogas, robos y homicidios.

El Juzgado de Garantías validó los riesgos procesales sustentados por la Fiscalía, por lo que determinó que la medida cautelar aplicada es la más proporcional, idónea y necesaria mientras dura el periodo de investigación.