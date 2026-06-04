Imputan cargos a otros 73 reos evadidos de Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mayoría de los imputados fueron recapturados en barriadas aledañas a La Joyita, como Tanara, Paso Blanco y Las Garzas.

La juez de garantías Jazmín Jaén acogió la imputación de cargos por el delito de evasión agravada para 73 privados de libertad evadidos de la cárcel La Joyita el pasado lunes, y les mantuvo la medida cautelar de detención preventiva.

Durante una audiencia −que se inició ayer miércoles y que concluyó la mañana de hoy jueves− la juez estimó que las evidencias aportadas por la fiscalía indican la posible participación de los recapturados en una serie de daños ocasionados a las instalaciones del penal durante la fuga.

La fiscal Zulma Dip relató que todos los evadidos fueron aprehendidos fuera de la cárcel y que aprovecharon el caos reinante dentro de la cárcel para fugarse y que ninguno se entregó voluntariamente.

La fiscal Dip también explicó que durante la fuga los internos destruyeron 36 cámaras de seguridad, dañaron salones de estudio habilitados por el Ministerio de Educación para trabajos de resocialización, rompieron puertas y cortaron la cerca perimetral del centro carcelario.

La Joyita, cárcel de Panamá. Cortesía Policía Nacional

Por su parte, los abogados de la defensa alegaron que la fiscalía no pudo establecer la participación individual de cada uno de los imputados y que realizó acusaciones genéricas y hacer señalamientos directos de modo, tiempo y lugar sobre su participación en la fuga.

También denunciaron que durante los operativos policiales de recaptura algunos reos fueron golpeados y se le violaron sus garantías fundamentales.