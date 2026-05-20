Imputan cargos a pareja de exalcalde de Colón, Alex Lee, por presunto peculado

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías de la provincia de Colón imputó cargos a Ana Mae Judith Ceballos Rose, pareja sentimental del exalcalde de Colón Alex Lee, por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur.

El juez de garantías aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria a la imputada con permiso laboral, así como el impedimento de acercarse al Municipio de Colón, a la Junta Comunal de Barrio Sur y a los demás investigados en este caso. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción.

Ceballos, quien es representante legal de la empresa Caribbean Company S.A., presuntamente suministraba artículos a la Junta Comunal de Barrio Sur y se le acusa de haber participado en acciones que ocasionaron un perjuicio económico. Fue aprehendida ayer martes en un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y llevada hoy a una audiencia de imputación ante un juez de garantías de Colón.

El pasado 23 de abril, un juez de garantías ordenó la detención provisional de Alex Lee y de la exrepresentante del corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías. Los cargos formulados contra Lee corresponden a su gestión como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, presuntamente por autorizar manejos irregulares de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Alex Lee exalcalde de Colón. Foto. Gabriel Rodríguez.

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la lesión patrimonial en este caso asciende a unos $565 mil. Lee también fue denunciado por el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la supuesta retención de vehículos del Municipio de Colón, entregados a terceros sin control.

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado a 20 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como a unos 18 extesoreros implicados en el manejo irregular de fondos de descentralización, que suman una lesión patrimonial de aproximadamente $14 millones.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que se han realizado más de 30 audiencias de imputación, con aplicación de medidas cautelares y apelaciones ante tribunales superiores, que hasta ahora han impuesto restricciones de salida del país y notificaciones periódicas tras la imputación de cargos por peculado.

El pasado 20 de julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción envió a la Dirección de Investigación Judicial un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser localizados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República detectara irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.

Un total de nueve de los exrepresentantes a los que se les han imputado cargos pertenecen a las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD). También figuran exrepresentantes de Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y del Panameñista.