    PECULADO

    Imputan cargos a subdirectora legal del Municipio de Panamá por caso Conades

    José González Pinilla
    La funcionaria fue llevada ante un juez de garantías.

    Una juez de garantías avaló este sábado 22 de noviembre la imputación de cargos contra Edisa Batista Pineda, actual subdirectora legal del Municipio de Panamá, quien fue aprehendida el jueves como parte de una investigación por posible lesión patrimonial en la ejecución de contratos del programa de sanidad básica del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

    La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades

    Durante una audiencia en el distrito de Santiago (Veraguas), la juez impuso medidas cautelares personales que incluyen firmar una vez al mes y el impedimento de salida del país.

    Batista fue directora de Asesoría Legal de Conades en el período investigado: del 2 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019.

    Posteriormente, el 2 de julio de 2024, Edisa Batista llegó al Municipio de Panamá de la mano del alcalde Mayer Mizrachi. En la planilla aparece como subdirectora administrativa institucional, con un salario mensual de $5,000.

    El pasado 20 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron a Batista Pineda en un apartamento ubicado en Calle 50.

    La investigación comenzó en octubre de 2021, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando las autoridades de Conades presentaron una denuncia por el presunto incumplimiento del contrato para la construcción de 869 unidades sanitarias en el corregimiento de Soná, Veraguas.

    Las autoridades reportaron 121 unidades sanitarias iniciadas pero inconclusas. También señalaron que la empresa contratista incumplió los plazos de ejecución y que Batista Pineda, quien ejerció funciones en Conades entre 2016 y 2019, debía velar por el cumplimiento del contrato.

