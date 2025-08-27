Imputan cargos por blanqueo a red que usó salones de belleza y movió $7 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención provisional de tres personas implicadas en una red que utilizó la cadena de salones de belleza Salón Boutique La Parce y Leblanc Salon Boutique y una multiplicidad de empresas fantasmas a través de las cuales desde el 2018 manejaron más de $7.1 millones.

Durante una audiencia que se desarrolló hoy miércoles, en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el fiscal contra la delincuencia organizada Eduardo Enrique Rodríguez explicó que la red criminal utilizó una multiplicidad de sociedades y la Fundación JMK Global Foundation para el trasiego de dinero proveniente de actividades ilícitas.

La fiscalía imputó cargos a Donald Dale Gutiérrez, Narsy Milena Parra (colombiana) y a Keyubeth Aldana (venezolana) por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Según la fiscalía Gutiérrez, que previamente había sido condenado por el delito contra la propiedad industrial, creó varias sociedades anónimas en las que recibió más de $4 millones entre los años 2018-202 que eran procedentes de actividades ilícitas.

Las actividades de este grupo quedaron al descubierto cuando la Unidades de Análisis Financiero (UAF) generó un reporte de actividades sospechosas a raíz de las grandes sumas de dinero que eran movidas a través de diferentes sociedades y bancos de la localidad.

En esta investigación también se menciona a la colombiana Katherine Carvallo, esposa de Gutiérrez, quien logró salir del país poco antes que la fiscalía ejecutara los allanamientos contra los manejadores de las salas de belleza.

Según la fiscalía, los fondos blanqueados a través de las sociedades fueron usados para la compra de 11 apartamentos ubicados en áreas residenciales de lujo.

El grupo logró comprar apartamentos en el PH Central Park, PH Brisas de San Fernando, Plaza Valencia, PH Cristal Blue, PH Toscano,Torre de Versalles, Torres de Castilla, Costa Marina y PH Solaris cuyo costo superaban los $120 mil por unidad.

La fiscalía también pudo establecer que el grupo abrió las empresas Creativo Dale, Panamá ABS, Cupones.com, Purificadora y Embotelladora Acuami S.A. y La Parce S.A. que no mantenían avisos de operación, no reportaban operaciones ante la Dirección General de Ingresos (DGI), ni tenían registro de operación en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y tampoco mantenía registros de pago a empleados ante la Caja de Seguro Social (CSS).

La fiscalía también pudo establecer que la mayoría de los fondos movidos por este grupo fueron a parar a la sociedad JMK Global Foundation, cuyo beneficiario final era un niño de 10 años, hijo de Donald Dale Gutiérrez.

El arresto de los tres imputados se dio en operativos realizados ayer martes en el PH Urbana en Obarrio, en el PH Cantabria en Juan Díaz y Villas de Don Bosco también en Juan Díaz.