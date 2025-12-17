Imputan cargos por blanqueo de capitales y aplican medida cautelar de reporte periódico a otro hijo de Héctor Brands

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y le aplicó la medida cautelar de notificación periódica a Joshua Joao Brands, hijo del exdiputado y exdirector de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, detenido por este caso.

En una audiencia que se realizó en la tarde este miércoles 17 de diciembre, la juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra Joshua Brands, quien se entregó voluntariamente a las autoridades tras regresar de Colombia.

Durante la audiencia, la fiscalía alegó que Joshua Brands habría recibido transferencias por $23 mil presuntamente vinculados con actos propios del blanqueo de capitales.

Joshua Brands figuraba en el listado de la fiscalía por aprehender dentro del supuesto esquema de blanqueo de capitales utilizado por Héctor Brands para mover dinero proveniente del supuesto delito de enriquecimiento injustificado.

Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, aprehendido en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

El pasado 10 de diciembre una juez de garantías imputó cargos a Héctor Brands, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, que tiene como precedente la obtención de fondos injustificados provenientes de contratos con el Estado.

En este caso también fueron imputados sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre, en la denominada operación Bávaro.

También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez.

La imputación también alcanzó a Elvis Enrique Rodríguez y su esposa Yoani Vega. Rodríguez que figuran como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions en la que el exfuncionario era el destinatario final.

El juez concedió arresto domiciliario a Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco. La misma medida fue aplicada a su exesposa, Ileana Cedeño, y a su actual pareja, Yasbel Núñez. Mientras que a Héctor Brands y Elvis Rodríguez se les aplicó detención preventiva.

Por otro lado, la jueza ordenó la medida cautelar de reporte periódico para la hermana del exdirector de Pandeportes, Edy Luz Anayansi Brands, y para Yoani Vega, esposa de Elvis Rodríguez.