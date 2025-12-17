Panamá, 17 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Imputan cargos por blanqueo de capitales y aplican medida cautelar de reporte periódico a otro hijo de Héctor Brands

    Juan Manuel Díaz
    Imputan cargos por blanqueo de capitales y aplican medida cautelar de reporte periódico a otro hijo de Héctor Brands
    Héctor Brands, exdiputado del PRD, fue imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.. LP/Isaac Ortega

    Un juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y le aplicó la medida cautelar de notificación periódica a Joshua Joao Brands, hijo del exdiputado y exdirector de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, detenido por este caso.

    +info

    Imputan a Héctor Brands por blanqueo de capitales y ordenan su detención provisionalHéctor Brands deberá acudir este miércoles ante un juez de garantías: la fiscalía pedirá detención provisionalAprehenden a Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes

    En una audiencia que se realizó en la tarde este miércoles 17 de diciembre, la juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra Joshua Brands, quien se entregó voluntariamente a las autoridades tras regresar de Colombia.

    Durante la audiencia, la fiscalía alegó que Joshua Brands habría recibido transferencias por $23 mil presuntamente vinculados con actos propios del blanqueo de capitales.

    Joshua Brands figuraba en el listado de la fiscalía por aprehender dentro del supuesto esquema de blanqueo de capitales utilizado por Héctor Brands para mover dinero proveniente del supuesto delito de enriquecimiento injustificado.

    Imputan cargos por blanqueo de capitales y aplican medida cautelar de reporte periódico a otro hijo de Héctor Brands
    Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, aprehendido en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

    El pasado 10 de diciembre una juez de garantías imputó cargos a Héctor Brands, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, que tiene como precedente la obtención de fondos injustificados provenientes de contratos con el Estado.

    En este caso también fueron imputados sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre, en la denominada operación Bávaro.

    También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez.

    La imputación también alcanzó a Elvis Enrique Rodríguez y su esposa Yoani Vega. Rodríguez que figuran como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions en la que el exfuncionario era el destinatario final.

    El juez concedió arresto domiciliario a Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco. La misma medida fue aplicada a su exesposa, Ileana Cedeño, y a su actual pareja, Yasbel Núñez. Mientras que a Héctor Brands y Elvis Rodríguez se les aplicó detención preventiva.

    Por otro lado, la jueza ordenó la medida cautelar de reporte periódico para la hermana del exdirector de Pandeportes, Edy Luz Anayansi Brands, y para Yoani Vega, esposa de Elvis Rodríguez.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Naviferias del IMA esta semana en Panamá y Panamá Oeste: conozca los puntos precisos. Leer más
    • Bonificación de fin de año de la Universidad de Panamá 2025 aún no se paga: ¿qué pasó?. Leer más