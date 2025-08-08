Panamá, 08 de agosto del 2025

    Peculado

    Imputan cargos por peculado a dos exrepresentantes de Arraiján en Panamá Oeste

    Juan Manuel Díaz
    La fiscalía Anticorrupción practicó allanamientos en busca de exrepresentantes de corregimiento de Burunga y Juan Demóstenes Arosemena investigados por presunto peculado. Cortesía.

    Jueces de garantías de Panamá Oeste imputaron cargos por la presunta comisión del delito de peculado a los exrepresentantes de corregimiento de Burunga y Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

    La primera audiencia en concluir fue la del exrepresentante de Burunga, Antonio Atencio, a quien un juez de garantías ordenó la detención preventiva, tras imputarle cargos por el manejo de $185 mil 378, correspondientes a fondos de las descentralización a través del Programa de Interés Social (PDIS).

    En otra audiencia se imputaron cargos al exrepresentante de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, Isaac Figueroa, y al extesorero Luis Mora Cornejo.

    A Figueroa la Fiscalía Anticorrupción le atribuye haber manejado de manera irregular la suma de $283 mil 430 como parte de fondos entregados por la descentralización para la ejecución de obras de carácter social en esa comunidad.

    Los exfuncionarios fueron detenidos durante un operativo policial realizado ayer por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en diversos puntos de Burunga y Juan Demóstenes Arosemena.

    La fiscalía remitió a la Dirección de Investigación Judicial un listado con 71 juntas comunales en las cuales es necesario ubicar a los exrepresentantes y tesoreros quienes eran encargados del manejo de los fondos.

    Dentro de este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos por peculado a 10 personas, entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros, por supuestos manejos irregulares de los fondos del PDIS.

    La semana pasada, jueces de garantías imputaron cargos por peculado y aplicaron medidas cautelares de impedimento de salida del país a los representantes de corregimiento de Dolega y Quebrada de Piedra, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

