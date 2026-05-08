Imputan cargos por peculado al exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías avaló la imputación de cargos, este viernes 8 de mayo, al exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, por la presunta comisión del delito de peculado.

Durante la audiencia, el juez de garantías le aplicó la medida cautelar de reporte periódico, impedimento de salida del país y no acercarse a las instalaciones de la Junta Comunal de San Francisco mientras avanzan las investigaciones.

También se imputaron cargos y que se aplicaron medidas cautelares de reporte periódico al extesorero de la Junta Comunal de San Francisco Omar Tejada.

Pérez Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), es investigado por el presunto manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización. En la misma diligencia también se imputaron cargos a otro funcionario de la junta comunal, vinculado al caso.

Samantha Acrich, querellante en representación de la Junta Comunal de San Francisco, informó que fueron imputados cargos al exrepresentante Carlos Pérez Herrera y al tesorero Omar Herrera. La audiencia abrió un proceso de investigación de seis meses por presunta lesión… pic.twitter.com/2wfAtZyTmP — La Prensa Panamá (@prensacom) May 8, 2026

Durante la audiencia que se inició a las 10:00 a.m. el juez de garantías acogió la imputación de cargos contra Pérez Herrera y al extesorero de la Junta Comunal San Francisco Omar Tejada por el manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

En este caso se investiga el depósito de $464 mil realizados la ADN para la realización de obras comunitarias en el corregimiento de San Francisco.

La abogada Samatha Acric, quien actuó como querellante por parte de la Junta Comuanl de San Francisco detalló que una auditoria realiazada por la Contraloría General de la República reveló una posible lesión patrimonial por el monto de $79 mil.

Acrich detalló que la Junta Comunal de San Francisco ha solicitado una ampliación de la auditoría ante el surgimiento de nuevos elementos que pueden elevar ese monto.

Relató que la Junta Comunal de San Francisco ha presentado otras seis denuncias contra Pérez Herrera y otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Entre ellas una por la supresión del sistema contable digital de la junta comunal al momento de producirse la transición.