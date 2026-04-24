Panamá, 25 de abril del 2026

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    Distrito de La Chorrera

    Imputan cargos por peculado y aplican medida de reporte periódico a exalcalde Tomás Velásquez

    Juan Manuel Díaz
    Imputan cargos por peculado y aplican medida de reporte periódico a exalcalde Tomás Velásquez
    Tomás Velásquez, alcalde de La Chorrera.

    El juez de garantías Óscar Carrasquilla imputó cargos por el delito de peculado al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, y le aplicó la medida cautelar de reporte periódico una vez al mes.

    +info

    Aprehenden al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez

    En una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, el juez Carrasquilla también imputó cargos por el mismo delito al exingeniero municipal Adriano Ferrer, a quien también se le impuso la medida cautelar de notificación una vez al mes.

    Previamente el juez Carrasquilla declaró ilegal la orden de aprehensión ordenada por la Fiscalía Anticorrupción contra Velásquez y Ferrer, por considerar que no se encontraba debidamente fundamentada.

    El Ministerio Público acusa a ambos exfuncionarios del presunto manejo irregular de $120 mil en obras comunitarias que debían ejecutarse durante su administración.

    La investigación contra ambos exfuncionarios está relacionada con el manejo del programa de Impuestos de Bienes, manejado por la Alcaldía de La Chorrera, que estaban destinados a la construcción de un hogar para adultos en la provincia de Panamá Oeste.

    De acuerdo con las pesquisas, la obra fue construida dentro de un terreno privado y no cumplió con las especificaciones establecidas en el contrato. Se informó que en la actualidad el proyecto se encuentra en estado de abandono pese a recibir los recursos para su ejecución.

    Las autoridades también están tras la pista de una exfuncionaria que habría tenido algún grado de participación en la tramitación del proyecto y que aún no ha sido ubicada.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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