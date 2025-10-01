Imputan cargos y aplican arresto domiciliario al alcalde de Chagres por manejo de fondos de la descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías acogió la imputación por la presunta comisión del delito de peculado contra Eugenio Delgado, alcalde de Chagres y representante del corregimiento de Salud, en la provincia de Colón, por presuntas irregularidades en el manejo de $1.4 millones entregados por la Autoridad de Descentralización.

Durante una audiencia celebrada ayer, martes, en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio de Colón, el juez le aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria, la cual fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción.

En la misma audiencia también se imputaron cargos por la presunta comisión de peculado y se aplicó la misma medida cautelar a Manuel Rivera Hernández, extesorero de la Junta Comunal de Salud.

Ambos fueron aprehendidos en allanamientos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) el pasado lunes.

#Imputación| Fiscalía Anticorrupción logró la imputación por peculado agravado de más de B/1.4 millones, para el exrepresentante y al extesorero de la junta comunal de Salud, relacionado al uso indebido de fondos públicos provenientes del Programa de Inclusión Social (PDIS). 👇 pic.twitter.com/5VTK7wO1uD — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 1, 2025

A los imputados se les vincula con supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la descentralización entre los años 2019 y 2024, asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), que debía ejecutarse en áreas de escasos recursos.

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado a 21 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como a 19 extesoreros, implicados en el manejo irregular de fondos de la descentralización, que habrían causado una lesión patrimonial estimada en $14 millones.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que se han realizado más de 30 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelaciones ante tribunales superiores, que hasta el momento han impuesto medidas como el impedimento de salida del país y la notificación periódica a los señalados.

De los exrepresentantes imputados, nueve pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD). También figuran exrepresentantes de los partidos Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y Panameñista.

El Ministerio Público aún mantiene pendiente la ubicación de unos 50 exrepresentantes de corregimiento, tesoreros y alcaldes, quienes recibieron recursos de la descentralización para proyectos de interés social que no se concluyeron.

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el Banco Nacional de Panamá (BNP), enfocadas en ubicar información relacionada con denuncias presentadas en 2024 y en verificar los desembolsos efectuados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios beneficiados con fondos del PDIS.