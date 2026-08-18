Imputan cargos y ordenan detención de reclutador de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación del Ministerio Público se inició tras denuncias presentadas por familiares de jóvenes que viajaron al conflicto ruso-ucraniano bajo engaños.

El Ministerio Público informó que se logró la imputación de cargos y la detención provisional de un hombre que presuntamente recluta a jóvenes panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El caso lo lleva la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, luego de que esta persona fuera aprehendida el pasado 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La investigación revela que el aprehendido usaba la red social TikTok para contactar a jóvenes panameños a quienes supuestamente ofrecía dinero para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Ronaldo Roberto Ryfkogel se convirtió en el tercer reclutador de jóvenes panameños quienes bajo la promesa de dinero viajaron a Europa para paticipar en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Durante una audiencia realizado hoy en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora se ordenó la detención provisional de Ryfkogel, tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ayer domingo.

La investigación de la fiscal reveló que Ryfkogel es pariente de otro de los imputados por la fiscalía por el reclutamiento de panameños al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

La fiscal Elizabeth Carrión alegó que el imputado logró la captación de al menos siete panameños para combatir en la guerra ruso-ucraniana.

Carrión explicó que logró obtener testimonios de varios familiares de jóvenes que fueron reclutados con la promesa del pago de hasta $5 mil para viajar a Ucrania, pero que luego esa promesa de dinero no fue cumplida.

Durante la investigación se estableció que el imputado acompañaba a los jóvenes a sacar sus pasaportes e incluso los acompañaba al aeropuerto a tomar el avión, pero que una vez llegaban a la zona de conflicto los documentos le eran retirados.

En las entrevista con los familiares de los jóvenes, la fiscalía logró conocer que varios de ellos están desaparecidos y otros han expresado su intención de retornar al país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores estima en 30 el número de ciudadanos panameños vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania. El registro oficial incluye casos de panameños desaparecidos desde octubre de 2025, otros cuyo paradero sigue siendo desconocido y el fallecimiento de una persona, lo que refleja la creciente dimensión que ha adquirido este fenómeno para el país.

Algunos excombatientes han logrado retornar al país, pero otros permanecen con paradero desconocido ya sea en territorio ucraniano o ruso.