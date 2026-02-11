Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención provisional de Belinis Jiménez, ciudadana implicada en al menos seis casos de presuntas estafas, en los que —según las autoridades— logró sustraer la suma de $241,590 tras simular ser una arquitecta vinculada a proyectos del Metro de Panamá.

La imputada acudió la mañana de este miércoles 11 de febrero a una primera audiencia, en la que la juez de garantías Paola García acogió la imputación presentada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada y ordenó su detención provisional, al considerar que representa un peligro para la comunidad.

Jiménez deberá enfrentar otras cinco audiencias por el mismo delito, ya que varias víctimas acudieron al Ministerio Público en distintos momentos tras denunciar haber sido estafadas mediante la solicitud de dinero para supuestas inversiones.

La investigación se inició tras la presentación de seis denuncias relacionadas con presuntas estafas realizadas por una persona que se hacía pasar como una arquitecta ligada a proyectos con el Metro de Panamá.

Según las investigaciones, las víctimas eran usualmente pequeños y medianos empresarios, a quienes la imputada se acercaba para ofrecerles participación en una serie de inversiones que, en realidad, eran falsas.

Jiménez fue aprehendida por la Policía Nacional durante un operativo desarrollado en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra.

Las autoridades no descartan que existan otras víctimas relacionadas con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Denuncias por estafa

La estafa es uno de los delitos con mayor incidencia en el país. En 2025 se reportaron un total de 5,948 denuncias, 935 casos más que en 2024, cuando se registraron 5,063.

El Código Penal establece como sanción para el delito de estafa agravada una pena de cinco a diez años de prisión. La estafa se considera agravada cuando el monto supera los $100,000.