Panamá, 28 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativo

    Incautan 622 paquetes de presunta droga durante operativo en aguas del Pacífico

    EFE
    622 paquetes de presunta sustancia ilícita. Cortesía

    Este sábado 27 de diciembre, se dio con el decomiso de 622 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un patrullaje marítimo realizado al sur de Punta Coco, en el Pacífico panameño.

    Según un comunicado, la operación fue ejecutada por la Sección de Atención Primaria de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y durante el procedimiento las autoridades aprehendieron a cuatro tripulantes, quienes quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

    Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de acuerdo con datos oficiales, en este tipo de operaciones los paquetes suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la sustancia que más se trafica a través de las rutas marítimas que atraviesan Panamá.

    En 2024, Panamá decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según cifras oficiales.

    EFE

    Agencia de noticias

