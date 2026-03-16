Incendio consume la reserva forestal La Yeguada: casi 100 hectáreas afectadas y una fiscalía abre investigación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio forestal afecta casi 100 hectáreas en la Reserva Forestal La Yeguada, en Veraguas. El Ministerio Público abrió una investigación por posible causa criminal.

El fuego se esparce sobre los bosques de La Yeguada, emblemática reserva natural ubicada en la provincia de Veraguas. Uno de los pulmones verdes más valiosos del país enfrenta desde el fin de semana un incendio que ya ha comprometido alrededor de 100 hectáreas en su zona de amortiguamiento.

El coronel Eduardo Chen, de la zona regional de Veraguas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que las operaciones continúan este lunes con refuerzos en tierra y aire.

Brigadistas forestales, voluntarios y personal técnico regresaron al área afectada para intentar frenar el avance del fuego, que ya consume varios sectores de la reserva ubicada en el distrito de Calobre, Veraguas.

Incendio consume la vegetación de la reserva forestal La Yeguada, ubicada en Veraguas. Foto; Cortesía MiAmbiente

El balance preliminar refleja la dimensión del problema.

De acuerdo con un boletín de prensa del Cuerpo de Bomberos, los equipos lograron controlar dos zonas que suman cerca de 28.89 hectáreas. Sin embargo, un tercer frente mantiene actividad y avanza hacia el sector de Alto de Veladero.

Ese foco abarca unas 72 hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades ambientales y de emergencia.

Según la nota de prensa, en total, el incendio ya comprometió unas 98.89 hectáreas de la reserva.

La Yeguada, reserva forestal. Un incendio consume su vegetación. Foto: Cortesía MiAmbiente

La operación sumó este lunes un apoyo clave desde el aire. Un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket comenzó a descargar agua sobre los puntos más críticos tras una coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval. La maniobra busca aliviar la presión sobre los brigadistas que combaten las llamas en terreno irregular, con vegetación densa y temperaturas altas.

Aproximadamente 100 hectáreas han sido consumidas por el fuego. Foto: Cortesía Bomberos de Panamá.

Chen destacó el esfuerzo de los equipos que se mantienen en el área desde hace varios días. Bomberos de Veraguas y Herrera, brigadistas forestales y voluntarios trabajan con palas, machetes y mochilas de agua para impedir que el incendio alcance zonas más profundas del bosque.

Ubicada en la provincia de Veraguas, La Yeguada protege ecosistemas de montaña, fuentes de agua y especies que solo sobreviven en estos bosques húmedos del centro del país. Es considerado uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Panamá.

La Yeguada, reserva forestal. Un incendio consume su vegetación. Cortesía: Cuerpo de Bomberos

¿Mano criminal?

Mientras los equipos luchan contra el fuego, otra institución se pronunció.

El Ministerio Público de Panamá informó que la Personería del distrito de Calobre inició una investigación de oficio por un posible “hecho criminal” vinculado al incendio. La entidad tomó la decisión tras información que circuló en redes sociales y que confirmó la Policía Nacional de Panamá.

#INVESTIGACIÓN 🚨🔍



La Personería del distrito de Calobre, Veraguas, inicia investigación de oficio, por posible hecho criminal relacionado con el incendio, el sábado, en la reserva forestal de La Yeguada, según información de redes sociales y confirmada por la @policiadepanama pic.twitter.com/7i5C0LYaw5 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 16, 2026

La pesquisa busca determinar si alguien provocó el fuego.

De acuerdo con expertos consultados para esta noticia, cada hectárea que arde en La Yeguada significa años de bosque que tardarán décadas en volver.

Otra entidad que se han implicado es el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). A través de sus redes sociales esta institución afirmó que continúan monitoreando la situación para evitar la expansión del fuego hacia comunidades cercanas.

📍 Veraguas | Reserva Forestal La Yeguada



Equipos de MiAMBIENTE, junto a Bomberos, Policía Ambiental, brigadistas y voluntarios, mantienen operaciones de combate contra un incendio forestal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Forestal La Yeguada. pic.twitter.com/8zoT5rCOVw — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) March 15, 2026

‘Fue provocado’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que el incendio “fue provocado”. Añadió que se originó en tres puntos distintos. Los bomberos y otros cuerpos de emergencia lograron extinguir dos de esos focos, pero uno permaneció activo.

Navarro aseguró además que una persona a la que calificó como “facineroso”, que transitó por el área en un vehículo, volvió a encender el fuego.

El ministro describió lo ocurrido como una “tragedia” y anunció que las autoridades ofrecerán una recompensa a quien aporte información que permita ubicar al responsable.