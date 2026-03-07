Incendio en calle 12 de Colón: ‘Necesitamos ayuda, por favor’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio en un inmueble se registra la noche de este viernes 6 de marzo en calle 12, en la provincia de Colón.

“Necesitamos ayuda, por favor, necesitamos apoyo, porque los bomberos no dan abasto”, dijo una de las afectadas del viejo inmueble. Según relató, la situación se complica por la falta de agua en el sector, un problema recurrente que, asegura, se ha agravado y ahora queda en evidencia.

Por medidas de seguridad, las autoridades procedieron a suspender el servicio eléctrico en el área. Mientras tanto, agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá continúan con las labores para controlar el fuego, que ya ha consumido casi en su totalidad el caserón.

“Desde que se recibió la alerta, personal operativo y vehículos tanqueros fueron despachados al área, donde continúan desarrollando maniobras para controlar y extinguir el fuego, además de brindar apoyo a las familias afectadas por este siniestro”, informó el Cuerpo de Bomberos.

En desarrollo…