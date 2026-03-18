Incendio en La Yeguada fue sofocado en su totalidad, informan bomberos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó este miércoles 18 de marzo que el incendio de masa vegetal registrado el pasado fin de semana en la Reserva Forestal La Yeguada fue extinguido en su totalidad, tras varios días de intensas labores de control, liquidación y vigilancia.

Según el reporte de la Zona Regional de Veraguas, unidades bomberiles se mantienen en el área afectada realizando monitoreo terrestre para descartar la presencia de puntos calientes que puedan provocar una reactivación del fuego.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con otras instituciones, incluyendo sobrevuelos con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, lo que ha permitido confirmar que la emergencia se encuentra bajo control.

De acuerdo con informes preliminares, el siniestro afectó aproximadamente 125 hectáreas de esta reserva forestal, considerada de alto valor ecológico para la provincia de Veraguas y el país.

El siniestro afectó aproximadamente 125 hectáreas de la Reserva Forestal La Yeguada. Foto/Cortesía

En ese contexto, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó este miércoles 18 de marzo que el incendio fue provocado y advirtió sobre las consecuencias de este tipo de actos. “La lección es que no podemos seguir causando estos incendios. Si seguimos así, vamos a tener que enfrentar siniestros con pérdidas de vidas humanas”, señaló.

El Ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro conversó sobre el incendio de La Yeguada, puntualizó que fue un hecho provocado y resaltó la colaboración de la comunidad para intentar sofocar el siniestro. Luego de 5 días, señaló que presentarán un informe a las 2:00 p.m de hoy.



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Las autoridades reiteraron que estos incendios representan un grave riesgo para la flora, la fauna, las fuentes de agua y las comunidades cercanas, además de poner en peligro al personal de respuesta.