Panamá, 18 de marzo del 2026

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    EMERGENCIA EN VERAGUAS

    Incendio en La Yeguada fue sofocado en su totalidad, informan bomberos

    Getzalette Reyes
    Incendio en La Yeguada fue sofocado en su totalidad, informan bomberos
    Apagan incendio en reserva La Yeguada luego de varios días de trabajo. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó este miércoles 18 de marzo que el incendio de masa vegetal registrado el pasado fin de semana en la Reserva Forestal La Yeguada fue extinguido en su totalidad, tras varios días de intensas labores de control, liquidación y vigilancia.

    +info

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    Según el reporte de la Zona Regional de Veraguas, unidades bomberiles se mantienen en el área afectada realizando monitoreo terrestre para descartar la presencia de puntos calientes que puedan provocar una reactivación del fuego.

    Estas acciones se desarrollan en coordinación con otras instituciones, incluyendo sobrevuelos con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, lo que ha permitido confirmar que la emergencia se encuentra bajo control.

    De acuerdo con informes preliminares, el siniestro afectó aproximadamente 125 hectáreas de esta reserva forestal, considerada de alto valor ecológico para la provincia de Veraguas y el país.

    Incendio en La Yeguada fue sofocado en su totalidad, informan bomberos
    El siniestro afectó aproximadamente 125 hectáreas de la Reserva Forestal La Yeguada. Foto/Cortesía

    En ese contexto, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó este miércoles 18 de marzo que el incendio fue provocado y advirtió sobre las consecuencias de este tipo de actos. “La lección es que no podemos seguir causando estos incendios. Si seguimos así, vamos a tener que enfrentar siniestros con pérdidas de vidas humanas”, señaló.

    Las autoridades reiteraron que estos incendios representan un grave riesgo para la flora, la fauna, las fuentes de agua y las comunidades cercanas, además de poner en peligro al personal de respuesta.

    Getzalette Reyes

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