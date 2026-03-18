Incendio en un cerro de Los Andes afecta cerca de 10 hectáreas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con personal de al menos tres estaciones, los Bomberos de Panamá continúan con las labores de extinción de un incendio de masa vegetal en las inmediaciones del cerro La Cruz, en el sector de Los Andes, distrito de San Miguelito.

Franklin Cedeño, supervisor del área de los Bomberos, informó que el incendio registró tres frentes activos; dos de ellos fueron controlados, mientras que el tercer frente está próximo a ser controlado.

Según los datos preliminares de la entidad, la afectación alcanza entre nueve y diez hectáreas.

La institución informó que se desplegó un pie de fuerza conformado por unidades de tres estaciones de bomberos: Plaza Amador, Betania y Carrasquilla, cada una con cuatro unidades operativas y vehículos de extinción. Además, se contó con el apoyo de un vehículo tanquero de la estación Ricardo Arango, ubicada en Calidonia.

Cabe recordar que este cerro está próximo al Corredor Norte y a una zona residencial.