Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Bomberos

    Incendio en un cerro de Los Andes afecta cerca de 10 hectáreas

    Henry Cárdenas P.
    Incendio en un cerro de Los Andes afecta cerca de 10 hectáreas
    La llamada de emergencia por el incendio se registró en horas de la tarde de este martes. Cortesía

    Con personal de al menos tres estaciones, los Bomberos de Panamá continúan con las labores de extinción de un incendio de masa vegetal en las inmediaciones del cerro La Cruz, en el sector de Los Andes, distrito de San Miguelito.

    Franklin Cedeño, supervisor del área de los Bomberos, informó que el incendio registró tres frentes activos; dos de ellos fueron controlados, mientras que el tercer frente está próximo a ser controlado.

    Según los datos preliminares de la entidad, la afectación alcanza entre nueve y diez hectáreas.

    La institución informó que se desplegó un pie de fuerza conformado por unidades de tres estaciones de bomberos: Plaza Amador, Betania y Carrasquilla, cada una con cuatro unidades operativas y vehículos de extinción. Además, se contó con el apoyo de un vehículo tanquero de la estación Ricardo Arango, ubicada en Calidonia.

    Cabe recordar que este cerro está próximo al Corredor Norte y a una zona residencial.

    Incendio en un cerro de Los Andes afecta cerca de 10 hectáreas
    Personal de varias estaciones participaron en las labores de extinción. Cortesía

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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