Informe de Copodehupa revela ‘abusos’ y ‘torturas’ durante operación Omega de Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un informe elaborado por la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) que recoge el testimonio de más de 108 personas reveló la comisión de abusos y violaciones de los derechos humanos durante la operación Omega desarrollada por la Policía Nacional en la provincia de Bocas del Toro a raíz de una serie de manifestaciones y actos vandálicos registrados el pasado mes de junio.

De acuerdo con el informe de Copodehupa se registraron 44 casos de uso excesivo de la fuerza, 38 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 30 personas padecieron lesiones físicas, 26 casos de tortura, otras 25 personas fueron objeto de persecuión y vigilancia y 18 fueron heridas.

Miembros de Copodehupa y otras organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en operación Omega.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/58CrtL0E1d — La Prensa Panamá (@prensacom) September 30, 2025

El informe también detalla que las autoridades aún no han esclarecido la muerte del joven Roger Montezuma, cuyo cuerpo fue encontrado con un disparo en la nuca en Bocas del Toro justo cuando se desarrolló la operación Omega.

También detalla que tampoco hay claridad sobre la muerte de la niña Michelle Becker, de ochos meses de edad, que presuntamente falleció tras su exposición a gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional.

Jorge Guzmán, vocero de Copodehupa, detalló que este informe ha sido enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otros organismos internacionales para que se investiguen la consistente violación de los derechos humanos.

Guzmán explicó que este informe será adicionado a las denuncias que ya han sido presentadas en diversas fiscalías del Ministerio Público para que se investiguen estos hechos.

También detalló que las víctimas de las violaciones deben ser resarcidas económicamente por los daños y perjuicios ocasionados durante la represión ejecutada por los estamentos de seguridad.

Recalcó que de las 318 personas detenidas en la operación Omega, la mayoría fueron puestas en libertad y a algunas se les aplicaron medidas cautelares de reporte ante la autoridad competente, ya que no se encontraron evidencias de su participación en actividades delictivas.

La operación Omega fue desplegada el 14 de junio pasado, en medio del prolongado bloqueo en la provincia de Bocas del Toro, a raíz de la reforma a la Caja de Seguro Social, por el Ministerio de Seguridad, y contó con la participación de unas 1,220 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval.

Durante dicha operación el gobierno decretó un estado de urgencia en Bocas del Toro, que implicó la suspensión provisional de las garantías fundamentales y realización de allanamientos y detenciones sin orden judicial.