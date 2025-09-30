Panamá, 30 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Bocas del Toro

    Informe de Copodehupa revela ‘abusos’ y ‘torturas’ durante operación Omega de Bocas del Toro

    Juan Manuel Díaz
    Informe de Copodehupa revela ‘abusos’ y ‘torturas’ durante operación Omega de Bocas del Toro
    En la foto Rekha Chanderamaní, Jorge Guzmán, Ángel Salinas y Antonio Vargas, quienes participaron de la conferencia de prensa de Copodehupa. Cortesía.

    Un informe elaborado por la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) que recoge el testimonio de más de 108 personas reveló la comisión de abusos y violaciones de los derechos humanos durante la operación Omega desarrollada por la Policía Nacional en la provincia de Bocas del Toro a raíz de una serie de manifestaciones y actos vandálicos registrados el pasado mes de junio.

    De acuerdo con el informe de Copodehupa se registraron 44 casos de uso excesivo de la fuerza, 38 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 30 personas padecieron lesiones físicas, 26 casos de tortura, otras 25 personas fueron objeto de persecuión y vigilancia y 18 fueron heridas.

    El informe también detalla que las autoridades aún no han esclarecido la muerte del joven Roger Montezuma, cuyo cuerpo fue encontrado con un disparo en la nuca en Bocas del Toro justo cuando se desarrolló la operación Omega.

    También detalla que tampoco hay claridad sobre la muerte de la niña Michelle Becker, de ochos meses de edad, que presuntamente falleció tras su exposición a gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional.

    Jorge Guzmán, vocero de Copodehupa, detalló que este informe ha sido enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otros organismos internacionales para que se investiguen la consistente violación de los derechos humanos.

    Informe de Copodehupa revela ‘abusos’ y ‘torturas’ durante operación Omega de Bocas del Toro
    La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de 36 ciudadanos (1 menor de edad). Cortesía

    Guzmán explicó que este informe será adicionado a las denuncias que ya han sido presentadas en diversas fiscalías del Ministerio Público para que se investiguen estos hechos.

    También detalló que las víctimas de las violaciones deben ser resarcidas económicamente por los daños y perjuicios ocasionados durante la represión ejecutada por los estamentos de seguridad.

    Recalcó que de las 318 personas detenidas en la operación Omega, la mayoría fueron puestas en libertad y a algunas se les aplicaron medidas cautelares de reporte ante la autoridad competente, ya que no se encontraron evidencias de su participación en actividades delictivas.

    Informe de Copodehupa revela ‘abusos’ y ‘torturas’ durante operación Omega de Bocas del Toro
    Operación Omega busca reconectar Bocas del Toro por tierra.

    La operación Omega fue desplegada el 14 de junio pasado, en medio del prolongado bloqueo en la provincia de Bocas del Toro, a raíz de la reforma a la Caja de Seguro Social, por el Ministerio de Seguridad, y contó con la participación de unas 1,220 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval.

    Durante dicha operación el gobierno decretó un estado de urgencia en Bocas del Toro, que implicó la suspensión provisional de las garantías fundamentales y realización de allanamientos y detenciones sin orden judicial.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más