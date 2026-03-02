Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Acabó el juicio por los sobornos que pagó Odebrecht y ahora comenzó el de los presuntos sobrecostos en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo.

Algunos actores se repiten: el juicio que inició este lunes 2 de marzo también involucra a la constructora brasileña (aunque aquí estaba asociada con la española Fomento de Construcciones y Contratas o FCC) y al exministro de Obras Públicas, Federico José “Pepe” Suárez.

El juicio estaba programado para el pasado 19 de febrero (en realidad, se viene posponiendo desde 2024), pero fue aplazado en esa ocasión precisamente para evitar que coincidiera con el de Odebrecht.

Junto con Suárez, en este proceso también están acusadas ocho personas más: Mauricio Cort (delator de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos), Jorge “Churro” Ruiz (condenado por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple), María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.

La audiencia preliminar se celebró en septiembre pasado. LP/Elysée Fernández

Ruiz era el jefe de administración de contratos en el MOP cuando Suárez fue ministro, durante los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

A todos se les atribuye la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el proyecto de remodelación del patrimonio histórico tuvo un sobreprecio de 51.4 millones de dólares.

Ejecutivos de FCC confesaron que la empresa pagó coimas sobre la base del 10 % de los contratos adjudicados por el MOP entre 2009 y 2014 para el reordenamiento vial en la capital.

Estos detalles fueron suministrados a la fiscalía por Julio Casla y Eugenio Del Barrio, colaboradores de FCC, cuyos testimonios luego quedaron excluidos del proceso.

Este juicio, a diferencia del de Odebrecht, no es transmitido por el Órgano Judicial.

Información en desarrollo...