Panamá, 24 de junio del 2026
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    Blanqueo

    Inició el juicio a Aaron Mizrachi por el caso Odebrecht

    Juan Manuel Díaz
    Inició el juicio a Aaron Mizrachi por el caso Odebrecht
    Aaron Mizrachi y dos familiares, durante el receso en el juicio que se le sigue por el caso Odebrecht, el 24 de junio de 2026. LP/Gabriel Rodríguez

    El juicio a Aaron “Ronny” Mizrachi, acusado por presuntamente haber blanquedo coimas de Odebrecht, se celebra este miércoles 24 de junio, en la sala de la juez Baloisa Marquínez.

    Mizrachi acudió personalmente, acompañado de sus abogados Arturo Saurí y Basilio González. La fiscalía anticorrupción está representada por Thalia Palacios y Jenisbeth Malek.

    Luego de las presentaciones y demás formalidades, inició la fase de pruebas testimoniales.

    El primer testigo que se presentó es la perito contable Maribel Tuñón, por parte de la defensa.

    Mizrachi es el único juzgado en esta audiencia, ya que cuando se celebró el juicio al resto de imputados, en enero pasado, fue excluido del mismo ya que entonces estaba en firme un fallo de septiembre de 2025 del Primer Tribunal Superior de Justicia, que le concedió un amparo de garantías constitucionales y anuló los cargos en su contra.

    Posteriormente, el 3 de febrero pasado, la decisión del Primer Tribunal Superior fue revocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que consideró que Mizrachi debía comparecer, como lo había dispuesto la juez Marquínez en su auto de llamamiento a juicio, fechado el 4 de abril de 2025.

    Inició el juicio a Aaron Mizrachi por el caso Odebrecht

    Aaron Mizrachi, quien es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli y padre del alcalde Mayer Mizrachi, es señalado por la Fiscalía Anticorrupción de haber recibido (a través de su sociedad Caribbean Holding Ltd.) dinero de Odebrecht. Esos fondos fueron posteriormente enviados a Importadora Ricamar (empresa propiedad de Martinelli) y al expresidente Juan Carlos Varela (ambos imputados en este caso).

    Odebrecht, en su acuerdo de colaboración con la justicia, aportó documentos que revelaron órdenes de pago en beneficio de Caribbean Holding Services Ltd por un total de $1.4 millones.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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