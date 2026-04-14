Inspeccionan oficinas de la CSS en busca de pruebas por caso SIPE

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) fue llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en busca de evidencias relacionadas con la investigación por presunto peculado por anomalías relacionadas con el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE).

La diligencia, que contó con la participación de funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), se practicó en la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS.

Durante la acción judicial, peritos de informática del Imelcf revisaron equipos usados por funcionarios de la CSS para la introducción de información relacionada con el programa SIPE y Mainframe, lo que habría permitido la adjudicación de pensiones y jubilaciones a quienes no les correspondía.

La CSS ha presentado al Ministerio Público un total de 65 denuncias relacionadas con posibles alteraciones en la adjudicación de jubilaciones y pensiones de manera irregular.

Trascendió que los funcionarios de la fiscalía y el Imelcf se mantendrán toda la semana en las instalaciones de la CSS para analizar las documentaciones ingresadas, en las que puede haber información inexacta o que no se corresponde con las personas beneficiadas con las pensiones.

La Fiscalía Anticorrupción está tras la pista de los funcionarios que tenían acceso a la plataforma SIPE y que ejecutaron las alteraciones en el manejo de las planillas a través del SIPE. Video Cortesíahttps://t.co/g7PHlPq9YA pic.twitter.com/DD3IzpjS3m — La Prensa Panamá (@prensacom) April 14, 2026

La investigación, que se inició desde el año 2018, encontró que los funcionarios que mantenían operativo el sistema SIPE utilizaron datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era la persona que ejecutaba las alteraciones en la información que era entregada al sistema, en el que no se acreditó el pago de las cuotas.

La Fiscalía está tras la pista de los funcionarios que tenían acceso a la plataforma SIPE y que ejecutaron las alteraciones en el manejo de las planillas a través del SIPE.

En este caso, la Fiscalía ya imputó cargos a la representante legal de la empresa Formas Universales, Mónica Cano, Según la Fiscalía, Cano, en asocio con funcionarios de la CSS que tenían acceso a la plataforma SIPE, logró alterar los montos que las empresas Formas Universales e Imprenta Edicano debían entregar en concepto de planilla.

La investigación de este caso estableció la existencia de irregularidades que alcanzan los $230 mil, registradas entre los años 2012-2019.

En la investigación, se detectó que el SIPE fue usado para lograr la afiliación a la CSS de cientos de extranjeros que en realidad no laboraban en empresa alguna y que todo se trataba de un fraude. También se detectaron otras anomalías en el pago de las planillas de las empresas.

Este expediente se suma a otro antecedente reciente: la red corrupta que manipuló el SIPE y dejó a cientos de trabajadores con “pensiones mutiladas”.

En esa investigación, el Ministerio Público documentó cómo se reportaban salarios fraudulentamente bajos que reducían las futuras pensiones, causando pérdidas superiores a $800 mil a la CSS y evidenciando que las alteraciones del sistema no eran hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude institucional.