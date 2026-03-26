Inspeccionan sede del Cuerpo de Bomberos por irregularidades en el manejo de fondos públicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una diligencia de inspección ocular fue realizada este jueves 26 de marzo en la sede del Cuerpo de Bomberos de Panamá, ubicada en la avenida Perú, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La acción fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta una investigación por la posible comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con la adquisición de equipos e insumos entre los años 2022 y 2024, por un monto aproximado de 20 millones de dólares.

Durante la diligencia, las autoridades revisaron documentación y realizaron entrevistas a funcionarios vinculados a los procesos de compra dentro de la institución, con el objetivo de esclarecer posibles anomalías en la gestión de estos recursos.

La denuncia fue presentada por el cuerpo de bomberos en la sede de las Ffiscalías Anticorrupción.

La investigación se originó a partir de una querella presentada por el propio Cuerpo de Bomberos en marzo de 2025, tras detectar inconsistencias en el manejo de su fideicomiso, a través de una auditoría interna.

Según la denuncia, se identificaron irregularidades en la administración de fondos destinados a la adquisición de equipos esenciales, lo que generó una afectación significativa en el funcionamiento de la entidad.

Entre los hallazgos, se determinó que parte de los recursos no fue utilizada para los fines establecidos y que, en algunos casos, proveedores no pudieron concretar las entregas debido a las inconsistencias detectadas en los procesos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y el alcance de las presuntas irregularidades.