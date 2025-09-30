Inspectores de Aduanas retienen contenedor con mercancía sin documentación en Villa Zaíta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó este martes 30 de septiembre sobre la retención de un contenedor que transportaba mercancías, sin la documentación respectiva, en el sector de Villa Zaíta, al norte del distrito de Panamá.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mitad del contenedor contenía principalmente productos alimenticios, que fueron retenidos por los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera tras una diligencia de allanamiento en un local de Villa Zaíta.

La Autoridad de Aduanas comunicó que el allanamiento forma parte de los operativos de control y vigilancia que se llevan a cabo para combatir el contrabando.

Los inspectores, al detectar una actitud inusual en el local, procedieron a solicitar la documentación que respaldara la legalidad de la mercancía. El propietario, según Aduanas, no logró presentar ningún documento ni factura de la mercancía.

Se informó que la mercancía fue trasladada a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas para el conteo, valoración y trámites legales pertinentes.