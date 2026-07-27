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    Intentan frenar la extradición a China de Kenneth Zhang, ligado a antiguo proyecto en isla Margarita

    La defensa de Kenneth Zhang solicitó medidas cautelares ante la CIDH para impedir su extradición a China mientras avanza el proceso judicial en Panamá. También presentará una solicitud de fianza de excarcelación.

    Juan Manuel Díaz
    Intentan frenar la extradición a China de Kenneth Zhang, ligado a antiguo proyecto en isla Margarita
    Kenneth Zhang es requerido por el delito de apropiación de activos. LP

    Una solicitud de medidas cautelares de protección a favor de Kenneth Zhang, requerido en extradición por las autoridades de la República Popular China, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington (Estados Unidos), por el abogado Ignacio Álvarez.

    +info

    Tribunal declara legal la detención con fines de extradición de un ciudadano chino ligado al fallido proyecto de Isla Margarita

    El recurso busca evitar que Zhang, quien permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), sea deportado o entregado a las autoridades chinas antes de que concluya el proceso de extradición.

    Mediante esta solicitud, la defensa argumenta que buscan impedir que Zhang sea sometido a posibles actos de tortura, inhumanos o degradantes por parte de cualquier autoridad, por casos que mantiene en China por apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.

    El documento sostiene que el Estado panameño debe garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a la defensa del ciudadano chino.

    Zhang es directivo de Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que, en su momento controló Panama Colón Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión —posteriormente rescindido por incumplimiento— para desarrollar un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, provincia de Colón.

    Guillermo Cochez, integrante del equipo legal de Zhang, anunció que en las próximas horas presentará una solicitud de fianza de excarcelación a favor de su cliente.

    El pasado 12 de julio, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial declaró legal la solicitud de extradición de Zhang y ordenó mantenerlo detenido mientras se completa el proceso.

    Zhang fue aprehendido el 11 de julio en el corregimiento de Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol, emitida a solicitud de las autoridades chinas, que lo señalan por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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