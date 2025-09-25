Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OPERATIVO

    Intentó cobrar cheque falso por $3,311 en Obarrio y terminó arrestada

    José González Pinilla
    Intentó cobrar cheque falso por $3,311 en Obarrio y terminó arrestada
    La mujer fue aprehendida en el mismo banco. Cortesía/Policía Nacional

    Lo que parecía un trámite de rutina terminó en arresto. Una joven de 26 años fue detenida este jueves 25 de septiembre después de intentar cambiar un cheque falso por $3,311 en una sucursal bancaria de la avenida Samuel Lewis, en Obarrio.

    El intento de fraude fue frustrado tras una alerta de los Bancos Vigilantes, quienes notaron irregularidades en el documento y avisaron de inmediato a la Policía Nacional.

    Agentes de la subestación de Bella Vista llegaron al lugar y confirmaron que el cheque, emitido a nombre de otra persona, no tenía validez.

    Intentó cobrar cheque falso por $3,311 en Obarrio y terminó arrestada
    El cheque falso.

    La mujer fue aprehendida en el mismo banco y trasladada a la estación policial para iniciar las investigaciones correspondientes.

    Las autoridades no revelaron la identidad de la detenida, pero indicaron que enfrenta cargos por presunto delito de falsificación y fraude.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más