Intentó cobrar cheque falso por $3,311 en Obarrio y terminó arrestada

Lo que parecía un trámite de rutina terminó en arresto. Una joven de 26 años fue detenida este jueves 25 de septiembre después de intentar cambiar un cheque falso por $3,311 en una sucursal bancaria de la avenida Samuel Lewis, en Obarrio.

El intento de fraude fue frustrado tras una alerta de los Bancos Vigilantes, quienes notaron irregularidades en el documento y avisaron de inmediato a la Policía Nacional.

Agentes de la subestación de Bella Vista llegaron al lugar y confirmaron que el cheque, emitido a nombre de otra persona, no tenía validez.

La mujer fue aprehendida en el mismo banco y trasladada a la estación policial para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no revelaron la identidad de la detenida, pero indicaron que enfrenta cargos por presunto delito de falsificación y fraude.