Panamá, 08 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DECOMOSIMO

    Interceptan embarcación con más de mil paquetes de droga en isla San José

    José González Pinilla
    Interceptan embarcación con más de mil paquetes de droga en isla San José
    Droga decomisada al sur de la Isla San José. Tomada de @PGN_PANAMA

    Al sur de la isla San José, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público decomisaron 1,424 paquetes con presunta sustancia ilícita que eran transportados en una embarcación.

    Según información oficial, la carga se mantenía oculta dentro de la nave, que fue interceptada durante labores de patrullaje y control marítimo en el Pacífico panameño.

    En la operación fueron aprehendidas cuatro personas de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

    El Ministerio Público informó que la sustancia y la embarcación serán sometidas a los análisis y diligencias de rigor.

    De acuerdo a cifras del Ministerio de Seguridad, durante este año se han decomisado unas 90 toneladas de drogas por los diferentes estamentos de seguridad.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Mulino califica como ‘negligencia absoluta’ las medidas cautelares dadas a presuntos narcotraficantes. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más
    • Sábado Picante: La mina y los negocios conexos. Leer más