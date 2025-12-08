Interceptan embarcación con más de mil paquetes de droga en isla San José

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al sur de la isla San José, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público decomisaron 1,424 paquetes con presunta sustancia ilícita que eran transportados en una embarcación.

Según información oficial, la carga se mantenía oculta dentro de la nave, que fue interceptada durante labores de patrullaje y control marítimo en el Pacífico panameño.

En la operación fueron aprehendidas cuatro personas de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

El Ministerio Público informó que la sustancia y la embarcación serán sometidas a los análisis y diligencias de rigor.

#PGNContraElNarcotráfico#Decomiso| Al sur de la Isla San José, la Fiscalía de Drogas con la @aeronavalpanama decomisaron 1,424 paquetes con presunta sustancia ilícita que se mantenían ocultos en una embarcación. Cuatro personas de nacionalidad colombiana fueron aprehendidas. pic.twitter.com/PJthSTRKa9 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 8, 2025

De acuerdo a cifras del Ministerio de Seguridad, durante este año se han decomisado unas 90 toneladas de drogas por los diferentes estamentos de seguridad.