Investigación por droga fantasma, todo apunta a un posible tumbe

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Poco más de 2 mil kilos de presunta droga decomisada entre marzo y abril en puertos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón resultaron no ser droga.

Los estamentos de seguridad investigan si cuatro cargamentos decomisados en puertos del Pacífico y el Atlántico, que simulaban contener droga, guardan relación con la ola de homicidios registrada en las últimas semanas en la ciudad de Panamá.

Las sospechas de la Fiscalía de Drogas y otros estamentos de seguridad del Estado aumentaron tras comprobar que los paquetes de los cuatro decomisos en realidad no contenían sustancia ilícita alguna.

Los decomisos

El primero de los falsos decomisos se produjo el pasado 19 de abril, cuando el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectó un cargamento de 999 kilos de presunta droga dentro de un contenedor en el puerto de Balboa, que opera APM Terminals.

Sin embargo, cuando la carga decomisada fue sometida a un análisis por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se detectó que no era droga.

Algo similar ocurrió con el decomiso de 1,056 kilos de presunta cocaína el 19 de marzo pasado que fue ubicada dentro de un contenedor en el puerto PSA en Rodman, ubicado en Arraiján, distrito de Panamá Oeste. Luego de los análisis químicos se detectó que no se trataba de estupefacientes.