Investigación revela que hasta 400 docentes pueden tener diplomas falsificados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fiscalía atribuye al esquema una lesión patrimonial de $767 mil 687 y sostiene que se cobraban hasta $4 mil por gestionar diplomas falsos.

Un informe elaborado por la División de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) revela que hasta 400 docentes que actualmente imparten clases en centros educativos habrían utilizado documentos falsos que fueron introducidos en el proceso de selección docente para mejorar su calificación dentro del sistema.

Así lo expresó la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, durante la audiencia que se sigue a 23 docentes y funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca), señalados por la presunta falsificación de diplomas para obtener nombramientos en escuelas y colegios públicos.

Al momento de presentar la imputación de cargos, la fiscal Carrión explicó que el informe elaborado por la DIJ se realizó con base en información suministrada por el Meduca y la Fiscalía, que revelaría la existencia de una estructura organizada para introducir información falsa en el proceso de reclutamiento de maestros y profesores.

La fiscal planteó que en este caso se pudo establecer que los funcionarios de informática Henry Jiménez, Tenaura Mejía y Henry Julio eran los encargados de introducir información falsa correspondiente a profesores que supuestamente habían cursado estudios en la Universidad de Cartago, cerrada en 2014.

De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios de informática operaban en asocio con la docente Antonia De La Rosa, quien supuestamente contactaba a personas que querían ingresar al sistema del Meduca.

La Fiscalía cuenta con los testimonios de dos docentes a quienes De La Rosa gestionó trámites para la obtención de diplomas que certificaban estudios que luego les fueron reconocidos en los concursos para obtener plazas como maestros o profesores.

En la investigación se determinó que De La Rosa cobraba un promedio de $4 mil por gestionar el trámite y que incluso mantenía contactos con una financiera, a la que llevaba a quienes no tenían los fondos para pagar, con el propósito de que solicitaran un préstamo.

Durante una diligencia de inspección a la financiera, la Fiscalía pudo certificar que De La Rosa fungía como captadora de clientes y recibía una comisión por cada cliente nuevo.

En la audiencia, que se inició a las 9:00 a.m. de este viernes, la Fiscalía presentó cargos contra los 23 procesados por los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de funcionario, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión.

La fiscal Carrión también alegó que en las cuentas bancarias de uno de los investigados se ubicaron $70 mil que, se presume, forman parte del dinero obtenido mediante la actividad ilícita.

La investigación arrojó que la red criminal ocasionó una lesión patrimonial de $767 mil 687 al Meduca, debido a que los docentes beneficiados recibían sus pagos quincenales.

En horas de la noche, la jueza decretó un receso y dispuso que la audiencia se reanude este sábado, a partir de las 10:00 a.m.

Nuevas capturas

El pasado jueves, la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, logró la aprehensión de otros dos docentes presuntamente implicados en el esquema de obtención de diplomas falsos.

Los dos aprehendidos no pudieron ser integrados a la audiencia realizada a los restantes 23 implicados, ya que la fase de legalización de las aprehensiones había concluido y se encontraba en curso la fase de imputación. Por esta razón, serán llevados ante otro juez de garantías el día siguiente.

La juez Irene Cedeño legalizó la aprehensión de 22 de los investigados y solo excluyó a uno de los procesados, tras establecer que no firmó la orden de aprehensión y allanamiento que la Fiscalía ejecutó en su residencia.

En tanto, los abogados defensores alegaron que la Fiscalía no les permitió acceso a las carpetillas que contienen la investigación y que ello constituye una violación al debido proceso y al derecho a la defensa.

También consideraron excesivas las aprehensiones realizadas por la Fiscalía en conjunto con la Policía y argumentaron que todos los procesados pudieron ser citados para comparecer a la audiencia sin necesidad de afectar su derecho a la libertad.

Señalaron que incluso algunos fueron citados a las regionales del Meduca con la excusa de realizar trámites de recursos humanos y, una vez en el lugar, fueron aprehendidos.