Investigan a 30 funcionarios de la Policía y el Senan por fallas de seguridad en Punta Coco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación busca determinar la vinculación de agentes del Senan y la Policía Nacional con la introducción de celulares en el penal de Punta Coco.

El ministro de Seguridad, Frank Abregó, reveló que unos 30 miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional se encuentran bajo investigación por irregularidades ocurridas en el penal ubicado en Punta Coco y que obligó al traslado de los reos allí ubicados hacia la base aeronaval de la isla de Coiba.

Durante una requisa realizada en Punta Coco se ubicaron cuatro teléfonos celulares dentro de las celdas de reos considerados como peligrosos, lo que originó una investigación.

Abregó reveló que la investigación guarda relación con una serie de equipos de comunicación ubicados en la isla de Punta Coco y permisos de visitas dados a personas que no eran familiares ni abogados de los internos, lo que es una situación irregular.

El funcionario explicó que, debido a esa situación, se decidió trasladar a los privados de libertad que se encontraban en Punta Coco a la sede de la base del Senan ubicada en Coiba, que permite un mejor control de las actividades de los internos.

Además, aseguró que no se pretende crear un penal en la isla de Coiba y que solo se trasladó a un pequeño grupo de privados de libertad por una situación de seguridad.

Reconoció que la introducción de teléfonos celulares y artículos prohibidos a las cárceles de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya es un tema que requiere la colaboración del personal que trabaja en las cárceles, pero que se hace un gran esfuerzo para evitar esta situación.

Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. LP/Richard Bonilla

El pasado 1 de junio, 195 reos de la cárcel La Joyita escenificaron una fuga masiva de ese penal durante una reyerta que dejó un saldo de tres reos muertos y otros ocho heridos.

Hasta ahora, las autoridades han logrado recapturar a un total de 183 de los prófugos, quienes han sido imputados por el delito de evasión y enfrentan penas de más de 40 meses de cárcel.

La fuga de los privados de libertad ocasionó la remoción del jefe de seguridad penitenciaria de la Policía, comisionado Luis García, y la renuncia del director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa.

El Ministerio Público mantiene una investigación penal sobre las causas de la fuga y otro expediente relacionado con la muerte de tres privados de libertad.

Entre los internos enviados de Punta Coco a Coiba figuran Juan Vicente Blandford (alias Jancin), detenido y condenado en 2022 durante la operación antidrogas Piedra Negra.

Carlos Mosquera (alias Calitín), quien fue detenido en 2022 durante la operación antidrogas Alpes, es otro de los reos enviados a la base aeronaval en Coiba.

En esta lista también está Eduardo Macea (alias Marshall), condenado a 15 años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.

En este grupo también figura José Cossio, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la pandilla Calor Calor.

El Ministerio de Gobierno se encuentra trabajando en una modificación de la ley penitenciaria que será presentada a la Asamblea Nacional y que, en dicha iniciativa, se aplicarán algunos cambios a la ley actual.