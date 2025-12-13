Panamá, 13 de diciembre del 2025

    No dejó víctimas

    Investigan causas del incendio de un bus en el Puente de las Américas

    Getzalette Reyes
    Vista de cómo quedó el bus que se incendió en el Puente de Las Américas. Imagen tomada de @TraficoCPanama

    Las autoridades investigan las causas del incendio de un bus pirata tipo coaster que se registró la tarde de este sábado 13 de diciembre, en la subida del puente de las Américas, en el carril que va del interior del país hacia la ciudad de Panamá.

    El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 p.m. y, de acuerdo con los primeros informes, no se reportaron personas heridas.

    El vehículo fue consumido por las llamas mientras transitaba por esta importante vía, lo que generó momentáneamente afectaciones al tráfico.

    Personal de la estación de Bomberos de Balboa acudió al lugar para atender la emergencia y controlar el incendio, con apoyo de unidades de la Policía Nacional, que acordonaron el área y colaboraron con la seguridad vial.

    Una vez sofocadas las llamas, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio, según lo señaló el coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

