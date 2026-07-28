Investigan cuatro casos de panameños presuntamente vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta cuatro investigaciones relacionadas con panameños que habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo, en casos que, según las denuncias recibidas, estarían vinculados al conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania.

La entidad detalló que dos de las investigaciones se originaron por denuncias presentadas por familiares de los jóvenes, mientras que las otras dos fueron abiertas a partir de informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

La Procuraduría General de la Nación informó que mantiene cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/E5h3Lfo19c — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el pasado 24 de julio que mantiene identificados al menos 15 panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania, uno de los cuales falleció.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos Boyd, explicó que la Cancillería comenzó a conocer estos casos desde noviembre de 2025 y que, desde entonces, mantiene gestiones diplomáticas con las autoridades rusas para obtener información sobre los ciudadanos panameños involucrados.

Según Hoyos Boyd, la entidad ha sostenido al menos cuatro reuniones presenciales con funcionarios de la Cancillería rusa y ha recibido respuestas oficiales sobre algunos de los casos.

El fenómeno del reclutamiento de ciudadanos panameños por parte de las fuerzas rusas quedó en evidencia tras la publicación de una serie de reportajes de La Prensa, en la que se detalló cómo un joven panameño de 19 años, que salió del país buscando una oportunidad, terminó en el frente de una guerra que parecía lejana.