    Sucesos

    Investigan fallecimiento de un hombre en la estación Los Andes, en el Metro de Panamá

    Katiuska Hernández
    El servicio se presta de forma parcial entre San Isidro a Villa Zaita y de San Miguelito a Albrook. LP/Archivo

    La sección de atención primaria de San Miguelito del Ministerio Público informó que inició una investigación por un hecho ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, en el Metro de Panamá, estación Los Andes, donde un hombre perdió la vida.

    El Metro de Panamá informó que en horas de la mañana se presentó una incidencia en la Línea 1 específicamente en la estación Los Andes en zona de la vía, lo que ocasionó una interrupción del servicio entre las estaciones Pan de Azúcar y Los Andes.

    Mientras que el servicio comercial estaba operativo en esa línea de forma parcial de San Miguelito a Albrook y de San Isidro a Villa Zaita.

    Posteriormente, el Metro de Panamá confirmó el fallecimiento de una persona.

    “En horas de la mañana se registró un incidente en la estación Los Andes, en el cual lamentablemente un usuario perdió la vida”, confirmó el metro.

    Indicaron que las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y el Metro de Panamá brindará todo el apoyo necesario. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del usuario"

    Luego del indicente, a las 3:00 p.m. el Metro de Panamá informó que se había restablecido el servicio entre las estaciones de Pan de Azúcar y Los Andes por lo que toda la línea 1 se encuentra operativa.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

